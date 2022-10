Luciano Spalletti: il tris delle piazze

Fatta Milano e Roma, a Spalletti mancava Napoli, il trittico delle piazze che non aspettano.

Piazze in cui il calcio non è uno sport, è un’ossessione.

Roma e Napoli in particolare hanno più trasmissioni radio televisive sportive che il resto d’Italia unito.

Di calcio ci si nutre, si vive. Non esiste giorno che non sia condito da questa o quell’altra tribuna sportiva.

È un bene, un male?

Ognuno ha la sua risposta.

Sta di fatto che Roma, Napoli e Milano, punti cardinali del calcio italiano, non ammettono attori di seconda serie.

Occorrono protagonisti top. Ecco Mourinho, ecco Spalletti. Attori top.

Le conferenze stampa sono parte integrante dello show e della presentazione.

Le parole non sono seconde ai rigori.

Tenere a bada la sala stampa è probabilmente, oggi, più caratteristico ed impegnativo, di organizzare la fase difensiva.

In questo Spalletti ha esperienza e capacità. Ha studi di lungo corso.

Ha il carattere giusto per prendere di petto la curiosità giornalistica.

Puntuto ed a volte saccente, sa resistere alla spinta.

A Napoli più che a Roma ed a Milano, sta imparando il Rischio e la Prevenzione. Indossa costantemente la divisa da pompiere. Allaccia bene gli stivali e si accerta che tutta la strumentazione sia funzionante.

La botte sempre piena.

Gli estintori sempre sotto controllo.

La conferenza stampa post Roma è stato un abbassare il Rischio e far Prevenzione.

Calma, calma ed ancora calma.

Il pompiere è un lavoro impegnativo soprattutto quando non lo “si fa”.

Lavoro di attesa e preparazione. Studio ed aggiornamento.

Spalletti sta operando da perfetto pompiere.

Attento, organizzato e quieto.

Si impara e si vince nei momenti di apparente inattività.

Il pompiere Spalletti lo sa ed al momento cresce e vince.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati