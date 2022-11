Luciano Spalletti: “Ho tutto quello che serve”

“Ho quello che ci vuole per ogni situazione che si viene a creare”.

È la frase con cui Spalletti chiude la sua conferenza teso come al solito con i giornalisti.

Lo dice riferendosi al fatto che è la stessa squadra che ha preso consapevolezza di sé stessa.

Parla dell’attuale centrocampo e di alcuni atteggiamenti puntuali e decisi.

Un elogio speciale a Mario Rui.

Ne fa una differenza col passato campionato.

Ne sottolinea il fatto che la crescita non è soltanto fisica ma soprattutto comportamentale.

Determinazione legata alla consapevolezza.

È una frase nuova sulle labbra di Luciano.

È la prima volta che il tecnico di Certaldo, forse inconsciamente, ammette di sentirsi primo in classifica.

Primo col diritto di esserlo.

Ascoltare le sue parole per la prima volta da’ il senso di una prestazione scomoda ma consapevole.

Pare che questo Napoli sia talmente convinto dei propri mezzi che riesce a tener a bada ansie e correnti. Gestisce serenamente l’andamento della gara e cerca tranquillamente il risultato.

Riesce ad inserire la marcia giusta ascoltando i giri del motore.

Tutto quello che serve, dice Spalletti.

Prima volta e l’appuntiamo.

Fino a questo momento aveva sempre puntualizzato.

Della serie si, ma. C’era sempre un ma che bloccava la frase. Utilizzava il velato dubbio per tener calma la piazza, probabilmente. Stasera ha visto qualità che ancora neppure lui aveva notato.

Lo stesso pubblico a quanto ci dicono ha vissuto questa strana atmosfera.

Il Maradona non aveva ancora visto il Napoli 5.0 confrontarsi con l’attesa.

69 minuti ad attendere un momento che cambia la gara. Atmosfera che inequivocabilmente porta ad un repentino cambio.

Tutto quello che serve.

È un messaggio confortante. Una di quelle frasi che ogni tifoso vuol sentirsi dire.

L’ha detta mordendosi la lingua un attimo dopo forse ma per la prima volta l’ha detta e questo lo teniamo a mente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati