L’elettrica sala stampa di Luciano Spalletti

Piaccia o no, Spalletti ha una personalità.

Spiccata, forte, combattiva e pungente.

Si risente, risponde, alza lo scudo e se è il caso fa i distinguo.

Ha personalità Luciano.

È una cosa bella sempre ma allo stesso tempo impegnativa.

Impegnativa per lui, l’ambiente Napoli e la città.

Gli artisti sono scomodi sempre. Per fortuna.

Contrariamente sarebbero salumieri e con il massimo rispetto dei salumieri, questi non cambiano il mondo.

O forse si, giochiamo.

Gli artisti sono spigolosi e Luciano lo è.

Se poi si vuol aggiungere che l’artista Luciano ha scelto di esporre i suoi quadri a Napoli, allora la questione può diventare articolata.

Napoli non sarà mai Milano e non è il caso di dilungarsi in simposi storici filosofici sulla questione meridionale.

Napoli è Napoli e questa è una verità incontrovertibile.

Luciano deve prima accettarlo e poi comprenderlo.

Il nervosismo o semplicemente l’elettricità che ha manifestato in conferenza stampa è uno spettacolo.

Molto meglio della partita si potrebbe dire.

Solo Mourinho può far meglio.

La capacità di oscurare ogni aspetto tecnico ribaltando il discorso è prerogativa dei “grandi”. Si chiama “Argomentum ad Hominem” è si studia in retorica, chi vuole può approfondire.

Luciano Spalletti conosce questo artificio della comunicazione.

De Laurentiis ne è insegnante.

Della serie attaccatemi pure io sono il vostro martire.

Abilità da top mister, diciamolo serenamente.

Luciano è un top, piaccia o non piaccia.

Possiede l’arte di ribaltare le accuse ed architettare la difesa.

Avvocato della difesa da foro di Roma.

E su questo filo elettrico a tratti scoperto si fanno i biglietti per Glasgow.

Direzione i blue Rangers. Scozia.

A casa di quelli che dovrebbero essere il quarto incomodo. Quelli che dovrebbero arrivare ultimi del girone.

Il condizionale sempre quando si va in terra di sua maestà.

Carlo III.

Questa si che è storia.

Scozia che avrà un lutto da onorare a dispetto dei libri ma questa è una puntata diversa.

