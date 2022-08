Lega, il Carrozzone non può fermarsi

Lega

Mettere in sicurezza il carrozzone.

“3 pilastri. Solvibilità, stabilità e contenimento dei costi. Non si può spendere quello che non si ha. Si rischia il default”.

Parole del presidente di Lega serie A.

Chiarissimo signor Gravina. E come si fa?

Come si fa a far rientrare nei ranghi il carrozzone che assomiglia sempre più all’Enterprise?

Per i più giovani, la navicella spaziale di Star Trek nata dalla mente illuminata di Gene Roddenberry.

Appuntamento all’undici ottobre per un nuovo consiglio federale in cui sarà indicata la data della discussione.

Con ogni probabilità ai principi di Dicembre.

La Serie A insomma deve darsi una regolata, il calcio italiano in genere deve farlo.

Il carrozzone non può in nessun modo arrestare il suo passo anzi deve trovare il modo di scorrere più dolcemente possibile.

Non un fiume impetuoso dalla corrente forte e da violente rapide, piuttosto un lago ben attrezzato che garantisca a tutto ed a tutti la vivibilità.

Sostenibile, Solvibile e dai costi gestibili. Un parco giochi insomma.

Il carrozzone porta soldi e non può arrestarsi.

Ha però bisogno di un pit stop ed una buona revisione. Il calcio italiano è frutto del sistema Paese e non può prescindere dalla sua crisi e dal suo momento politico.

Tanto è vero che lo stesso Gravina, nel ribadire, la volontà di candidare l’Italia agli Europei 2032, rimarca come il governo, nella figura del premier Mario Draghi, è tenuto a dar garanzia alla Uefa.

10 stadi in tutta Italia, anche il Maradona.

Staremo a vedere.

Intanto il calcio italiano si concentra su aspetti più pratici per non affondare.

Durante il flagello del Covid, è stato chiarissimo.

Tutto può esser chiuso, il calcio no.

La macchina da guerra del calcio non può fermarsi, come lo show.

L’indotto che apporta al Paese è importante e sono ingenti gli impegni economici presi che garantiscono a tanti di sopravvivere.

Insomma il calcio non può e non deve fermarsi piuttosto durante il cammino qualche messa a punto.

I bulloni traballano.

La Nazionale ne è triste disegno.

Nell’ultima di campionato il 67% dei calciatori scesi in campo erano stranieri ed una minima parte degli italiani erano “giovani”.

Si fa pochissima strada così e Mancini lo sa bene.

Il calcio italiano è vecchio.

Non vecchio romantico nossignore è vecchio di ferraglia.

La distanza tecnica e da show con Premier, Liga e Bundesliga è evidente, a volte lampante.

C’è da intervenire.

C’è da intervenire per far del calcio uno spettacolo non solo moderno e fruibile ma anche sentito.

Il carrozzone non può arrestarsi, vedremo se a questo punto prevarranno gli interessi di parte, partito, fazione o paese.

Caro dottor Gravina la vedo dura.

Buon lavoro.

Lega

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati