Le due facce di un’esperienza cremonese

Cremonese – Napoli è una partita dai due volti. Un primo piano che dura fino al 75′ ed uno che si sviluppa oltre il minuto 76.

Il Napoli è un pugile che sa solo attaccare. Non è in nessun modo capace di accettare un incontro a ritmi blandi. Di fronte ad un avversario attendista che studia le mosse e cerca uno spiraglio, fatica.

Fatica perché sa solo picchiare. Martellare. Alzare la guardia e stendere i colpi. Potenti, diretti e nervosi. È un combattente. Come avevamo detto precedentemente ha però bisogno di prendere una sveglia. Guarda Lecce o Ajax.

Due partite. Due incontri. Due tempi di un film per lunghi tratti giallo quasi horror. Per molti minuti il tifoso rivede i fantasmi di Verona, dei finali maledetti e delle strade interrotte bruscamente.

Ci pensa un maldestro intervento di Radu ed una panchina eccellente. Tre gol dei 4 arrivano dalla panchina. Calciatori che sarebbero titolari ovunque. Simeone, Olivera e Lozano.

Va bene cosi. Serviva vincere, assolutamente vincere.

Così è stato.

Torniamo a Napoli con un bagaglio ingombrante in tutti i sensi.

Torniamo, sediamoci ed analizziamo le due facce di questa Esperienza cremonese.

75 minuti e poi gli altri 20.

Parliamone serenamente.

Cresciamo.

