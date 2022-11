La grande Bellezza dei Millennials

È un momento di festa.

È il momento in cui ci si deve, umilmente, riconoscere.

L’identità di questa squadra è data dai risultati, dai complimenti e dai commenti unanimi.

Il Napoli 5.0 è forte.

Un momento di bellezza. La grande bellezza di Sorrentino in versione piazza del Plebiscito.

C’è un sorriso meraviglioso sulle labbra di ogni Napoletano. Un sorriso dolce e profondo.

Emozionano i visi di moltissimi giovani che non avevano mai visto un Napoli così. Mai visto il vertice della classifica. Mai visto un Napoli che fosse, per tutti gli esperti, la squadra più forte d’Italia. Il Napoli lo è.

Ragazzi che inneggiano a giovani come loro e della stessa età.

Hanno tante, tantissime cose in comune.

Musica, socials, cibo e film. Smartphone ed hip hop.

Colpisce la vicinanza dei Ragazzi di Scampia ed i Ragazzi del Napoli 5.0.

Con un po’ di romanticismo, non c’è distanza tra Kvaratskhelia, Osimhen ed i ragazzi della periferia napoletana.

C’è una bellissima similitudine tra i ventenni di Napoli dentro e fuori dal campo.

È un Napoli bellissimo,

anche Gasperini lo ha sottolineato.

A Spalletti non basta.

Preferisce litigare in sala stampa.

I nati negli anni 2000 stanno vivendo un momento importante. Unico, nuovo e poetico.

Si chiamano Millennials.



Sono i ragazzi che oggi hanno 20 anni o poco più. Figli di un secolo nuovo e diverso.Figli di una felicità così inattesa che proprio per questa caratteristica diventa bellissima.

Un secolo che nulla ha a che vedere con Maradona, Careca, gli scudetti e la coppa Uefa di Stoccarda.

Secolo di Kvaratskhelia, Osimhen, Lobotka, Kim e questa sera Elmas.

È un momento profondo.

Significativo.

È un momento importante per Napoli ed i Napoletani.

Napoli lo merita.

Lo meritano tutti i ragazzi di questa città che credono in un sogno dalle tinte tricolore.

Continuare ragazzi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati