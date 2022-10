La Fragilità dei “Supermen”

La prestazione di alto livello consuma, logora in ogni campo, ad ogni latitudine.

La responsabilità è collegata al guadagno.

Chi vuol la barca e la villa deve produrre e dare show h 24.

Lo sport non fa eccezione. Il business che gestisce lo Sport è un mestiere che logora.

Professione usurante direbbero i sindacati. Più doveri che diritti.

Aumenta notevolmente il numero di sportivi che ammette il proprio disagio.

La prestazione high level chiede una rigidità poco umana.

La richiesta di prestazione alta e continua sfinisce l’atleta e crea seri danni alla psiche dell’uomo.

Si perde il contatto tra ciò che si è e ciò che si fa per vivere.

Essere o fare?

Si ricorre alla medicina.

Alla farmacia.

Al dooping ed alle fiale.

Zeman su questo può insegnare all’università e far corsi per tutti.

La riflessione nasce dal l’ennesimo campione che ammette finalmente la sua fragilità.

La fragilità è una prerogativa puramente umana, la più vera.

Ronaldo, il fenomeno, ammette di frequentare un terapeuta per ritrovare se ed il proprio equilibrio.

L’uomo che perde il controllo della propria vita a causa del lavoro.

Riflettere è fondamentale.

Il ruolo del potere, dei soldi, del benessere contrapposti allo salute mentale.

Conviene?

Nel mondo attuale è ancora possibile o l’asticella si è eccessivamente alzata?

Higuain lo ha detto senza mezzi termini. Ronaldo il fenomeno lo ammette “serenamente”, c’è da credergli e pensare.

