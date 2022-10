La conferenza di Spalletti è sempre uno show

Le parole di Spalletti sono diventate quasi più attraenti delle partite. Ci son volte in cui Luciano riesce ad emergere oltre i calciatori. Dopo il 2-0 molti già pregustano la conferenza stampa ed i giornalisti “giocano” alla ricerca del domandone.

Luciano è un filosofo. Sa dire senza dire e dire senza fare. È artista della parola e del concetto.

Predica calma come raramente si è visto. Predica una calma quasi ossessiva. Sembra aver una paura terribile che l’ambiente possa “inquinare” la squadra.

Luciano, pare, tremare all’idea che la travolgente enfasi di questo momento possa finire per montare le giovani teste dei calciatori e per questo far saltare il castello che si sta costruendo.

Gli si può dar torto?

Ha ragione?

Difficile trovar una risposta che sia del tutto esauriente.

Può esserci del vero.

È già successo.

Spalletti è un uomo esperto e navigato.

Navigato e navigatore.

Conosce quanto sottile possa essere il confine tra il buonissimo e l’ottimo. Conosce soprattutto l’ambiente della concorrenza. Inter in particolare.

Sa perfettamente che da quelle parti nulla è lasciato al caso.

Servirà perfezione. Il quasi perfetto potrebbe non bastare.

Per questo predica calma e cala i toni.

Mixa complimenti a tiratine d’orecchi.

La giusta dose d’acqua per distillare l’alcool.

Non brilla per stile.

Non eccelle per empatia da carta stampata ma senza dubbio sa il fatto suo.

I risultati sono dalla sua e parlano Chiarissimo, c’è da fidarsi.

Luciano da record.

