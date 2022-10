La becera ironia su Casillas-Puyol

È un lunedì triste per chi nello sport vede il valore etico ed educativo. Per quelli che oltre al business vedono una possibilità di far riflessione sociale. Ci riferiamo alla vicenda Casillas-Puyol ed il putiferio scaturitosi.



Lo è perché ancora una volta non solo si è sottovalutata la questione, non solo si è fatta della bassissima ironia ma è venuta anche da due che fino a questo momento erano stati considerati esempi di serietà. Campioni del recente passato, considerati “migliori” perché parsi sempre educatissimi ed insegnanti di buon senso.

Nella domenica spagnola, quieta forse noiosa, Iker Casillas, celebre portiere del fantastico Real Madrid degli anni 2000 e della selecion spagnola, campione di ogni cosa, per sgombrare il campo da rumors gossippari da sciupafemmine, decide di scrivere un tweet in cui afferma di essere gay e chiede comprensione.

Passano pochi attimi ed il compagno di nazionale, Puyol, non uno qualsiasi, capitano e condottiero di quella Spagna e del Barcellona di Messi, gli fa eco, sostenendo che è tempo di uscire allo scoperto e rendere pubblico il loro legame.

Questa la cronaca di quello che i due si sono affrettati a considerare dapprima uno scherzo, una “broma” si dice in spagnolo, poi addirittura il furto di un indirizzo virtuale.

Hacker all’ opera in “casa” Casillas.

Di qui un putiferio di critiche, attacchi e tentate, mal riuscite, scuse al mondo LGBTQ.

Uno scherzo?

Un reale furto ad opera di hacker?

Il gesto adolescenziale di due uomini annoiati?

Non importa sapere cosa è o cosa si voleva fare.

Importa ancor meno se i due avessero intenzione di giocare o accendere realmente un faro sulla questione.

Resta il fatto che lo si è fatto male anzi malissimo.



Resta il fatto che il mondo LGBTQ, nel 2022,è ancora considerato un qualcosa su cui fare ironia. Su cui poter giocare, un carnevale colorato in cui basta indossare una maschera a tema per salire sul “carrozzone”.

Non si vuol essere melodrammatici in questo nostro articolo, basti però sottolineare come, dietro quel “carnevale” ci sono storie di dolore, povertà ed emarginazione.

Un articolo per pensare.

Per riflettere. Conoscere le Differenze e le Diversità.

Un articolo per crescere.

