L’ Amore è eterno finché dura. Spalletti ci pensa…

Parlare di casa De Laurentiis senza sedersi al cinema è un oltraggio, un peccato.

“L ‘Amore è eterno finché dura”, produzione propria e del grande Carlo Verdone. Ogni storia, amore, amicizia, lavoro si sottopone ad una verifica costante e perenne.

I Sentimenti non sono catene, guai lo fossero, chiedono un lavoro quotidiano, assomigliano alla pastura del pescatore d’altura o di chi coltiva la terra.

Si semina poi si aspetta. L’amore si insegna ma la stima cresce solo in presenza di condivisione.

Tirolo e film perfetto per casa De Laurentiis nel mondo virtuale del cinema, ma nella realtà inizia a dar piccoli segnali di allarme.

I due galli nel pollaio iniziano a farsi spazio. Chiedere e pretendere ruoli. Le punzecchiature che Luciano manda ad Aurelio iniziano ad essere quotidiane. Un partner che non dice chiaramente ma chiede attenzioni.

Falliscono così i matrimoni, non parlandosi apertamente e onestamente.

Caro Luciano Spalletti su questo tavolo Aurelio non si batte. Sono illustri i nomi che hanno fatto dietro front.

Rinnovare, restare a Napoli, rimettersi in gioco in alta fascia, aprirsi alla possibilità di una chiamata inglese, tante le carte sul tavolo.

L’ impressione è che Napoli stia stretta a Luciano e Napoli non si innamora di chi non la sposa.

L’impressione è che Luciano, come era stato per Koulibaly, sa di essere ad un bivio. Il caldo di casa oppure un trampolino verso la fama internazionale?

Restare Spalletti o tentare di diventare Ancelotti.

Luciano non sa gioire, avevo scritto recentemente, sono costretto a ribadirlo. Non si spiega in altro modo l’atteggiamento puntuto del mister. Chi fa della psicologia materia quotidiana direbbe che il singolo è affamato della propria persona al punto di soffrire del successo altrui anche se ne fa parte e tanto.

Misteri dell’animo umano e della testa.

Qui non si fanno analisi, non ne ho competenza, si “gioca” a far considerazioni. Ognuno si farà la sua almeno questo ci è ancora concesso.

