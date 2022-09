Kvaratskhelia, tempo al tempo

Kvaratskhelia è forte, è molto forte. Ha destato in tutte le sue apparizioni una sensazione di superiorità. Potente a dispetto di un fisico sottile ed altamente tecnico nonostante la giovane età. Pronto al palcoscenico europeo pur non avendolo mai assaggiato.

Kvaratskhelia è un animale a sangue freddo.

La natura gli consente un approccio alla prestazione senza troppe emozioni.

Giuntoli ha azzeccato il colpo da mille punti.

Khvicha ha numeri da genietto del calcio. Si diverte con la palla al piede e dalla sua ha una fame importante di giocare.

Il ragazzo è nel posto giusto al momento giusto. Napoli è la piazza ideale per i fiori che vogliono sbocciare. È parso educatissimo e rispettoso di chi lo ha voluto e del blasone del club.

Insomma il quadro Kvaratskhelia è da pinacoteca di valore.

Detto questo sentiamo il dovere di entrare nella polemica cittadina che confronta Kvicha e Lorenzo Insigne.

Che cosa sciocca e quanto è sciocco quel giornalista, quel tifoso o quel signore che accosta i due “personaggi”.

Kvicha ha 21 anni e fino a questo momento ne ha giocate 5.

Con lo Spezia sarà la sesta ed è forse la più ostica.

Ne ha giocate 5 e le ha giocate tutte col piglio del top player. 5 partite ed una impressione evidente di capacità tecniche elevatissima.

5 solamente 5.

Non credete sia eccessivamente presto per paragoni, confronti e statistiche?

Attenzione Napoli, sei una città tentacolare e pericolosa.

Puoi creare re o distruggere capi di stato.

Attenzione Napoli, lo hai già fatto e tante volte hai confuso il tuo calore con lo stress ad ogni costo.

Kvaratskhelia è forte, è molto forte. Ha tutto per diventare un campione.

Napoli può aiutarlo.

Napoli può spingerlo ma deve imparare come.

Tempo al tempo.

