Kvaratskhelia, sangue e gesso.

Kvaratskhelia

È lo sport tipico dei Napoletani.

Ne è la caratteristica fondante del suo essere calorosamente popolare.

Il Napoletano è un fiammifero.

Si accende in un istante.

Si infiamma grandemente e se non lo alimenti a puntino si spegne poco a poco nella cenere.

Il Napoletano va tenuto caldo.

Va alimentato di furore e socialità.

È il suo pregio ed il suo difetto.

Ama così tanto la sua città che ne diventa anche il suo più grande nemico.

I piedi di piombo qui non esistono. I proverbi che chiedono calma all’ombra del Vesuvio non possono attecchire.

Si chiede e si predica calma ma nei luoghi in cui si è vissuto di Rivoluzione non è dato averla.

Si vive di Sentimenti furiosi.

Arena ed arte di arrangiarsi hanno reso questa città un unicum europeo se non mondiale.

Di questa prerogativa la Squadra ed alcuni interpreti possono beneficiarne.

Ci viene in mente il ragazzo dell’Est dal nome spaziale.

Kvaratskhelia.

La Gazzetta a firma Maurizio Nicita ha sparato il titolone.

“Kvaradona”.

Titolo alla Napoletana come dicevamo.

Tra uno e novanta i Napoletani non amano mai il 45.

Stare nel mezzo è più scomodo di un letto con i chiodi.

Proprio considerando quel “dona” del titolo, ci affidiamo ad una richiesta di sangue freddo.

Questa volta serve serenità.



Serve ogni volta che si ricostruisce e se queste parole il presidente non sa trovarle e non le usa, anzi preferisce i voli pindarici, allora tocca a noi.

Intendiamoci, siamo Napoletani e per questo caldi e furiosi ma siamo anche Educatori ed esperti di Pedagogia.

Siamo giornalisti che non sparano piuttosto analizzano.

Non è una critica è un modo di far cose.

Occorre tempo, serenità ed equilibrio.

Il pericolo che lo zolfo del cerino Kvaratskhelia si esaurisca in una sola fiamma è dietro l’angolo.

Il ragazzo ha qualità.

Ha spessore e personalità e deve essere sostenuto.

La storia lo ha insegnato.

Napoli può essere una donna che rende eroi o una ragazza che ti fa perdere la testa e ti abbandona sul ciglio della strada senza pantaloni.

Napoli è tutto ed il contrario di tutto, perciò è Napoli.

Kvaratskhelia, il ragazzo della Georgia, ha bisogno di serenità.

Lasciamo che il suo talento ed il suo carattere nordico si mescoli poco a poco col sangue ed il furore dei Napoletani.

Abbiamo tra le mani un giovane Masaniello.

Diamogli il tempo e la calma per organizzare la Rivolta.

Napoletani, calma.

