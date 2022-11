In Europa 80 minuti non bastano per il Napoli

Tornati in albergo da primi del girone, smaltita la sbornia del frastuono di Anfield road, anche noi possiamo aprirci in una cauta riflessione. A questo servono gli “osservatori”.

In Europa le partite durano 95 minuti a volte anche 100. In Europa, in Inghilterra in particolar modo, l’idea di amministrare la gara, è un qualcosa di inconcepibile. Considerato addirittura anti sportivo.

La gara non si amministra, si fa.

Proprio in Inghilterra, il tempo di gioco effettivo è il più alto d’Europa.

Ci si abitua a considerare la gara aperta sempre.

Ben oltre 80 minuti.

Questo Spalletti ed il Napoli devono impararlo immediatamente.

Farne tesoro subito.

In questo senso abbiamo ancora tanto da imparare dagli Inglesi.

Il Liverpool gioca per 100 minuti, il Napoli ad 80 inizia a pensare a Bergamo, probabilmente.

Giusto?

Funzionale?

Ci si divide tra quelli preoccupati dall’Atalanta di Gasperini e quelli che avrebbero voluto un Napoli a tutta, fino alla fine.

Filosofie a confronto.

Italiani ed Inglesi.

Napoletani e Napoletani.

Il Liverpool non se la passa bene in campionato e domenica ha il Tottenham ma non ha pensato a Conte. Antonio, è andato a prendere il primo posto del girone Champions, in un girone equilibratissimo, in casa del Marsiglia con un gol, guarda caso, al minuto 95.

Non sono casi, sono concezioni di spazio e tempo.

A certe latitudini sono abituati a considerare la partita aperta ben oltre il novantesimo. Lo sa Klopp, lo sa Conte, Spalletti forse dovrà ripeterselo.

Se le sconfitte non insegnano allora sono pericolose.

Consiglio ” medico” del giorno agli amici tifosi ed ai Ragazzi del Napoli 5.0.

Rivedere con attenzione la finale Champions Bayern Monaco – Manchester United del 98/99.

Prevenire è meglio che curare.

