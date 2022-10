Il valore della sconfitta: Ajax al tappeto

“Chi vince festeggia, chi perde spiega” dice Julio Velasco.

L’Ajax non spiega e perde due volte, anzi tre. Perde sul campo, in sala stampa e negli spogliatoi.

6-1 sul campo, 10-0 in sala stampa, con un allenatore imbarazzato ed imbarazzante e 100-0 negli spogliatoi nel post partita.

I calciatori olandesi, attraverso il proprio magazziniere, hanno rifiutato lo scambio delle magliette.

Gesto mediocre e scadente che fa perdere tre volte. La storia dei lancieri di Amsterdam non meritava questo torto. Il 6-1 è la sconfitta più clamorosa della storia dell’ Ajax. Mai più di 4 direbbe Troisi.

Non era mai successo agli olandesi di incassare 6 gol.

6 gol incassati ma c’è un dato assai peggiore.

L’incapacità di riconoscere la sconfitta è cosa assai più grave.

Il valore della Sconfitta è un master pedagogico che si prova ad insegnare sin dai primi corsi. Lo Sport, per quanto vi appaia strano nasce proprio per insegnare il valore della Sconfitta. La filosofia greca inventa la gara per insegnare ai propri giovani, non solo la gloria dei vincitori ma anche la possibilità di rifarsi dei vinti.

Consapevolezza e Riconoscere, oggi aggiungiamo Sconfitta.

Lo studio e l’analisi era rivolta ai Nostri. Non avremmo creduto di dover rivolgere l’invito e la riflessione agli olandesi.

Stupidamente, troppo spesso, crediamo che all’estero ci sia una cultura sportiva maggiore. L’ Ajax ci ha tristemente smentito.

Il Napoli 5.0, diversamente, ha vinto tre volte. Sul campo in lungo e largo, in sala stampa “minimizzando” la prestazione, negli spogliatoi offrendo un segno di pace.

Napoli, squadra e città, esce di scena da gran persona. Elegante, raffinato, superiore.

Vincere non è primeggiare, è dimostrare di esser Adulti.

Forza Napoli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati