“Il problema è la mentalità”

Ormai sono anni che vediamo il Napoli divertire, illudere una tifoseria alla costante ricerca di idoli, e, quando arriva il momento decisivo, cedere e cancellare tutti i miglioramenti raggiunti. Quest’ultimo mese, concluso con il crollo con lo Spezia, è solo l’ennesima dimostrazione di una squadra che evidentemente non è ancora sicura di voler essere grande.

Le dichiarazioni di Ghoulam

Rilevanti, in quest’ottica, le parole di uno dei “veterani” dello spogliatoio, Ghoulam, al Napoli da ormai 7 anni, nel post partita. “Abbiamo lasciato energia mentale a Milano, oggi l’abbiamo pagata nonostante il mister ci aveva avvertito che sarebbe stata più dura. Loro però non hanno fatto un tiro in porta e abbiamo perso, è già la seconda o terza volta che accade. Siamo dispiaciuti, chiediamo scusa ai tifosi.” Le sue parole rappresentano la visione di tutto l’ambiente, sempre un po’ abbandonato da una dirigenza spesso inadeguata e senza idee chiare. “E’ una cosa di noi calciatori che dobbiamo risolvere se perdiamo certi punti, non è solo quest’anno è da più anni. Dobbiamo dimostrare la qualità mentale e calcistica. Non è un problema dello staff o dell’ambiente, ma solo di noi calciatori”.

I precedenti più importanti

Forse sarebbe giusto che si faccia una riflessione più ampia di questa: ripensiamo alla più grande occasione sprecata, naturalmente la sconfitta 3-0 sul campo della Fiorentina che ha compromesso la corsa scudetto 2017/2018. Era un gruppo inesperto, che è probabilmente andata anche oltre i propri limiti, e che, quando non si poteva più sbagliare, si è sgretolata. Da quel momento è iniziato di numerosi errori di gestione della squadra, che hanno ridimensionato l’intero progetto.

Una ripresa si è vista nel 2021, nel girone di ritorno il Napoli ha finalmente ritrovato continuità, nuove certezze, ed un piazzamento Champions che a gennaio sembrava irraggiungibile. Anche in questo caso, però nelle ultime giornate, con due pareggi casalinghi contro Cagliari e Hellas Verona, tutti gli sforzi sono stati annullati. Una prestazione, quella con l’Hellas, ancora non dimenticata, dove gli azzurri sembravano assenti dal campo, contro un avversario che giocava senza un obiettivo da raggiungere.

Conclusioni

Anche questa stagione è partita alla grande ma, nel periodo decisivo, è avvenuto l’ennesimo calo, che ormai sembra una storia già vista. Sono anni che si fanno gli stessi errori, e sono anni che ci ripetiamo che il problema è la mentalità, ma non può solo essere un problema dei giocatori, perché i giocatori cambiano, e quelli che sono rimasti hanno avuto modo di maturare. E’ chiaro che alla base la mentalità sbagliata sia della società, e questo si trasmette nell’ambiente e, dunque, nei giocatori. Di questo passo rivivremo ogni anno gli stessi drammi, e continueremo a porci le stesse domande e a darci le stesse risposte, ma è impossibile un cambiamento, in assenza di uomini forti e di idee forti. Nel frattempo, possiamo solo continuare ad esaltarci prematuramente, rischiando come sempre, di rimanere delusi di nuovo.

