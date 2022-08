Il primo vero Napoli targato Giuntoli

Scrivere di Napoli calcio è difficile, farlo di Cristiano Giuntoli è una impresa.

Gli uomini silenziosi creano sempre gran difficoltà a chi è costretto ad interpretare.

In questa pazza estate di ricostruzione e rivoluzione aziendale ci siamo più volte trovati a chiamare allo scoperto il direttore.

Più volte avremmo desiderato si sedesse in conferenza e ci chiarisse l’andazzo della campagna.

Ma niente.

Giuntoli ama lavorare nell’ombra. A differenza del datore di lavoro è un uomo da retrovie e probabilmente è proprio questo il segreto della strana coppia.

Uno a far i botti di capodanno sul palco ed il secondo a scrivere i testi in saletta.

Caos calmo se fosse un film di Nanni Moretti scritto da Sandro Veronesi.

Chiusa la parentesi cinematografica cara al presidente,

faremo di necessità virtù e ci affideremo ai dati tangibili.

Kvaratskhelia, Olivera, Ostigard, Kim, Simeone sono già a Napoli.

Raspadori in autostrada uscita Caserta e Ndombele pare in sala medica per le visite.

I profili combaciano.

Ndombele è un Anguissa novello.

Un talento caduto nella polvere. Da campione in erba a flop della Premier inglese.

A Giuntoli piace il profilo da resuscitare.

Un prestito a pochi spiccioli da rigenerare.

Anguissa aveva la stessa modalità.

In questa “cosa” Giuntoli ci sa fare.

Chi scrive ha grande stima del direttore, le squadre allestite ne sono testimonianza, ne “critica” la modalità sociale.

Ma probabilmente ha proprio ragione lui.

Ci risponderebbe con un “venga lei a lavorare per De Laurentiis”.

Si fa ironia direttore non ce ne voglia.

Possiamo solo farle i complimenti per la pazienza e la capacità di portar a casa gli obiettivi.

Non avrà il calore che si addice ai Napoletani ma ha la serietà e la sintesi che affascina i rivoluzionari.

Anche per lei è un anno importante.

Anche per lei è l’anno 5.0

Da qui si apre un corso nuovo. Via da ogni spazio patentesi di Napoli in salsa iberica.

Benitez è preistoria.

Questo è il primo vero Napoli di Cristiano Giuntoli.

Il primo vero Napoli che il direttore ha costruito da capo.

Non più innesti non più tappa buchi ma una reale costruzione.

Pregio e responsabilità.

Egregio direttore, silenzioso direttore, buon campionato.

