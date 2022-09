Il calcio italiano riparte da Maria Sole

Domenica 2 Ottobre, a Reggio Emilia, alle ore 15.00 si scriverà una nuova pagina del calcio contemporaneo.

Chiariamolo immediatamente è solo il punto di partenza. Il decollo che sdoganato il tabù, il percorso non può che considerarsi in discesa.

Sassuolo-Salernitana sarà nei libri di storia di questo ” vecchio” Paese.

Per la prima volta nel 2022, un arbitro DONNA, la signora Maria Sole Ferrieri Caputi, dirigerà un incontro di calcio di serie A maschile.

Assurdo ma è da considerarsi evento storico.

In questo preciso istante mentre si fanno sciocche chiacchiere su Maria Sole, l’ Italia, ha il primo premier donna, alle prese con la formazione del nuovo governo ed il primo comandante donna europea a dirigere la stazione spaziale internazionale.

Sembra incredibile. Una donna guida il governo, un’altra comanda lo Spazio ed una “non” riesce ad arbitrare una partita di calcio.

Maria Sole ha vinto la sua battaglia, sarà la prima ad aprire la via. Il Femminismo ha vinto.

Consentiteci un certo orgoglio e qualche cenno storico.

La vittoria di Maria Sole è la vittoria di una generazione oggi anziana. Non c’è distanza tra chi ha combattuto tra Voto e Divorzio e Diritti sul lavoro. La vittoria di quelle Donne che combattono ogni giorno per il riconoscimento dei Diritti e dei Valori.

In una società ancora misogina e maschilista, quello di Maria Sole è da considerarsi soltanto un punto di partenza.

La sua vittoria è la vittoria del femminismo italiano e di numerose figure che hanno sacrificato la loro esistenza personale per dare a questo Paese una impronta più femminile.

Deputate, Senatrici di ogni schieramento politico, maestre, mamme e nonne.

La vittoria di Maria Sole è anche la vittoria di tutti quei maschi che hanno in questi anni, sostenuto il percorso di valori delle Donne.

Un simbolo?

Un esempio?

Maria Sole è “soltanto” una ragazza di 32 anni. Non deve avere pesi piuttosto andare in campo serena e distesa.

In bocca al lupo Maria Sole ed auguri per il tuo punto di arrivo e partenza.

Auguri a tutte le donne che saranno sugli spalti di Sassuolo – Salernitana ed a tutte quelle che domenica 2 ottobre negli stadi italiani si sentiranno meno “oggetti” e più soggetti.

