Il 10 ed il 14. La storia si ripete e passa di qui

“Se vuoi imparare a giocare a Tennis, gioca con Federer. Perdi 6-0, 6-0 ma impari. Se vuoi migliorare devi giocare con quelli forti”.

Parole sante del mio “maestro” Paolo Crepet.

Le riportiamo al sorteggio Champions che vede il Napoli nel girone con Liverpool ed Ajax oltre che Rangers.

Ci piace è difficile e proprio per questo è affascinante.

Napoli ha bisogno di cose difficili.

Ha un disperato bisogno di misurarsi con il complesso.

Solo in questo modo riesce a sentirsi in battaglia.

La città ha bisogno di sentire il profumo dell’impossibile.

Ama la sensazione di Impresa ed allora si mette in moto.

Il Napoli è emerso ogni volta che si è trovato dinanzi ad un ottomila.

Il Napoli barcolla in pianura non in montagna.

Strano per una città di mare ma la storia lo ha scritto.

Fatica immensa a Cracovia in Uefa League ed invece show con Liverpool, Real e PSG.

Le motivazioni che i grandi innescano hanno misura e valore.

Si studia.

Si impara.

La storia non commette errori. Sperimenta uno, due, tre volte poi diventa Cassazione.

Si ripete, chiaramente.

Le rivoluzioni e la parabola che si attua è la stessa dalla notte dei tempi.

La Storia la fanno gli Uomini.

Quelli veri, i leaders.

Napoli ed Ajax in questo possono considerarsi colonne fondanti del tempio Calcio.

La fortuna di aver vissuto epoche d’oro.

La fortuna di aver partecipato alla storia con i loro condottieri.

Comandanti di spessore mondiale, storico appunto.

Il 10 di Napoli.

Il 14 di Amsterdam.

Analogie?

Tutte, nessuna, alcune.

Chi può dirlo. Il dio del calcio è democratico, garantisce a tutti ed ognuno il libero arbitrio dell’opinione.

Diego Armando Maradona a Napoli, Johan Cruyff in terra di tulipani.

Il Pele’ bianco per Gianni Brera, il testimonial del 14 famoso in tutto il mondo e del calcio totale olandese.

Chi sono questi due Uomini?

Tutto tranne uomini.

Sono piuttosto un ramo della storia.

Testimonianze non di calcio ma di Pensiero.

Non hanno giocato a calcio, hanno fatto politica, pedagogia e filosofia in un campo di pallone.

Non hanno usato i pantaloncini per giocare ma per dare messaggi.

Riduttivo ed inopportuno parlare del 10 e del 14 come calciatori.

La penna di Gianni Brera li dipingerebbe come artisti.

Funambolici e maledetti.

Interpreti di una filosofia libera. Senza schemi, senza il politically correct degli anni duemila.

In questo somigliano più a ciclisti che calciatori.

I cacciatori di tappa.

Quelli che scattano a 200 km dall’arrivo e da soli, dopo sei ore, arrivano in cima.

Sono testimonianze.

Il 10 ed il 14 hanno educato alla Libertà.

Insegnato a tanti che il gioco è una cosa dannatamente seria e che in un campo di calcio si possono discutere accordi di pace, rimescolare aneliti di guerra, guarda la mano di Dio in Messico ed incontrare nemici di una vita.

A Londra sanno cosa intendo.

Napoli, nel 2022 rinnova la sua proposta storica.

Ha la possibilità di ospitare la storia nel salotto che porta il nome del suo Comandante.

Sarà un passaggio storico da raccontare ai bambini.

Sarà Educazione.

Il 10 ed il 14 non saranno mai numeri.

Saranno per sempre Diego Armando Maradona e Mr. Johann Cruyff.

