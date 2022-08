Firenze, tira una brutta aria per Spalletti

Spalletti

È calcio e non è volley.

È calcio ed è lontano anni luce dal tennis.

Senza voler diventare pedanti ed ingarbugliarci in una lunga e penosa dissertazione di valori, etica e Sport, dobbiamo però condannare senza se e senza ma l’accaduto di Firenze.

Le mamme lasciamole a casa si diceva tra ragazzini nelle zuffe.

Passano anni, cambiano governi ed epoche e le madri sono sempre sulla bocca di troppi idioti.

Destino beffardo per madri e donne.

Serve una infinita pazienza.

Siccome non sono un populista, ed è un peccato grosso dire senza dire, non critico a vanvera ma piuttosto nel dettaglio.

Mio malgrado devo assistere all’ennesimo spettacolo deprimente di pura frustrazione sociale e machismo. Maschi grandi che ammaestrano piccoli ed altri che acconsentono.

Padri, nipoti e nonni tutti a gridare violenza e vomito.

Siamo appena alla terza di serie A.

Lo stadio ancora nel 2022 è uno sfigatoio di ogni angoscia.

All’interno dell’arena si pensa tutto sia consentito. L’educazione civile e sociale si sotterra.

La legge scompare e la zona franca si fa spazio.

Messaggio antico. Vecchio e decrepito.

La rivalità, il senso di sfida e di sociale sopraffazione fanno parte inevitabilmente degli sport di contatto.

La pedagogia dello sport conosce perfettamente la cosa.

Firenze, di ieri sera però ha un punto che davvero non mi piace.

Mi lascia particolarmente sconfortato.

Lo stadio rappresenta il paese. La storia spesso lo ha detto.

Non è il comportamento della tifoseria o di quel tifoso in particolar modo.

Non è l’offesa che si fa in un campo ed inevitabilmente dopo poche ore decade.

No.

Ciò che mi preoccupa è il vento di frustrazione e protesta che soffia sul Paese.

La crisi che attraversiamo è palpabile e lo Stadio, dove molto è concesso, ne è una testimonianza.

Attenti Signori, attenti, tira una brutta aria di strattoni. Le mani seguono molto rapidamente le voci e quando le questioni si basano su scioccheze e minuzie, la cosa può diventare pericolosa.

Gli uomini risolvono più facilmente le cose grandi e complesse che quelle sciocche e mediocri.

Quindi attenti tutti.

Attento anche signor Luciano Spalletti da Certaldo.

Cosa pensava di fare andando a confrontarsi vis a vis con quel “signore”?

Voleva intavolare una conversazione su Educazione e Società?

Mister Spalletti resti al suo posto.

Resti in panchina. Si concentri nel suo.

Lasci perdere lo sfogatoio delle gelosie e delle invidie lei faccia il suo.

Se in questo Paese ognuno facesse il Suo, allora si che avremmo dei bambini che potrebbero diventare Adulti.

