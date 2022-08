È una questione di Uomini.

È la certezza che viene fuori dalla frazione di questa prima giornata.

Serviranno quelle componenti che fanno di un gruppo una Squadra.

Ho imparato questo concetto dalle lezioni di Julio Velasco.

Il filosofo in tuta più vincente della storia sportiva.

Il gruppo è una interessante “accozzaglia”, la squadra è invece quel qualcosa che la rende una figura uniforme ed omogenea.

La verifica di questo pensiero ci viene dalle vittorie delle squadre di vertice. Eccezion fatta per Napoli e Juve che iniziano tra poche ore, hanno vinto tutte.

Quel che però balza all’attenzione è il modo.

Facilmente alcune, guarda Roma ed Atalanta, che hanno ribadito come alcuni cantieri vivono di continuità, all’ultimo respiro altre.

Inter e Fiorentina nei secondi finali. La Lazio in 10 dal sesto minuto, di impeto ed in rimonta.

Carattere insomma.

Il carattere di Sarri, Italiano ed Inzaghi Simone.

C’è l’impressione che assisteremo ad un campionato livellato verso l’alto.



Tutti contro tutti.



Nessun campo regalerà tracciati piatti.

Non sarà facile in nessuna città d’Italia.

Battere le neo promosse in casa loro sarà una non semplice.

Le neo promosse Lecce e Cremonese hanno fino all’ultimo creduto ad un punto prezioso.

Ha prevalso il carattere di formazioni ed allenatori che hanno dato imprinting alle loro squadre.

Squadre che si sono rafforzate. Tecnicamente ma ci pare anche mentalmente.

La Fiorentina di Italiano è da registrare certo ma ha già fatto vedere la maturità e la fame e l’Inter ha ribadito la capacità di farsi operaia.

La prima di campionato non può che essere una parentesi minima ma il modo in cui certe squadre hanno desiderato i tre punti fino all’ultimo secondo, è un dato.

Servirà carattere.

Il guaio è che il carattere di una squadra si costruisce.

Tempo e conoscenza.

Amalgama di uomini e caratteristiche diverse.

Il Napoli è chiamato a far di necessità virtù.

Servirà desiderio e voglia.

Il cantiere è aperto e quando servirà bisognerà usare la vanga al posto del fioretto.

Essenziale deve essere questo Napoli ora che è in costruzione.

Spalletti ha un compito non da poco.

Lo ha la formazione che scenderà in campo stasera a Verona.

Serve partire bene.

In tempi di rinascita e costruzione di un nuovo corso la fiducia dei propri mezzi è una componente essenziale.

Ci siamo è tutto pronto.

Tra poco vedremo.

Buon ferragosto tifosi.

