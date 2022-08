De Laurentiis e Manfredi firmano la Pace

De Laurentiis

Presidente si segga.

Facciamo pace.

Chi ha avut, avut e chi ha dato ha dato.

Mettiamoci alle spalle il passato.

Mettiamoci alle spalle le uscite infelici, la volgarità di alcune sue esternazioni e tutte le contestazioni che le abbiamo fatto.

Mettiamo da parte la spada e ricorriamo alla tregua.

Siamo tutti stanchi e la barca ha bisogno delle forze di ognuno.

Un po’ come per le Olimpiadi.

Un anno di pace che ne dice?

Le va di prendere questo impegno?

Sediamoci ad un tavolo e stipuliamo un armistizio.

Lei conterrà i suoi ardori noi le nostre critiche.

Rimandiamo al prossimo Giugno le nostre considerazioni.

Arrivati a Giugno tireremo le fila.

Vedremo se il primo anno del Napoli 5.0 avrà o meno posto basi serene.

Serve pace e comunicazione.

Comunione di intenti caro Aurelio.

Il muro contro muro non serve. Alla fine logora anche i più aridi.

Napoli è corsa al botteghino è un segno.

Un segnale.

Sediamoci.

Trattiamo la tregua.

Non chiediamo Amori, sarebbe infantile e mediocre.

Chiediamo pace.

Che bel gesto sarebbe se il presidente del Napoli 5.0 incontrasse un esponente della città per siglare un patto di solidarietà e collaborazione.

Che bel gesto in un momento tanto delicato sugli scenari geo politici internazionali. Anche solo per gioco, il primo cittadino, a nome della città, stringe la mano al presidente De Laurentiis.

Che gran colpo di teatro, Aurelio.

Napoli città aperta.

Napoli che si schiera apertamente per la collaborazione.

Che gran colpo di teatro la pace ad un metro dal baratro.

Teatro da lirica.

Si sfiora il dramma e finisce in trionfo. Una favola.

In redazione abbiamo un tavolo perfetto.

Ci si può sedere come meglio si preferisce anche in sei.

Pensaci Aurelio, facciamo pace.

