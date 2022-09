Comunicare non è lavare i piatti

Avremmo dovuto ascoltarci.

Aiutarci dandoci la mano invece ci siamo tirati le pietre.

È un classico da uomini.

Sbaglia violentemente chi crede che “uno vale uno” abbia un minimo di attinenza col mondo reale.

Questo paese lo ha sperimentato nell’ultima legislatura.

Oltre che violento è anche stupido.

I Social non saranno mai l’Università, internet non avrà mai i profumi del cinema e chi possiede uno smartphone non diventa reporter, cantante o fotografo.

Questo Gianluca e Francesca lo sanno.

Molto bene.

È insulso oltre che immaturo chi crede che comunicare sia arte per tutti. Pensare che parlare in pubblico sia come in salotto e che argomentare sia mettere insieme idee e parole a caso, è violento nella sua infinita sciocchezza. Questo calcio chiede il sangue.

Vuole lo strascico doloroso altrimenti non fa gossip e non produce business.

Questo è il senso non inganniamoci.

Ci interessa la partita certo, il risultato anche ma vuoi mettere la conferenza?

Vuoi mettere lo spettacolo di Mourinho, l’attacco agli arbitri, al sistema, poi in sequenza, al campo bagnato, il pallone troppo gonfio, l’aspetto psicologico, il tifo ed altri settecento colpi di scena.

Julio Velasco, Maestro di Sport e vita, li chiama semplicemente Alibi.

Questo cappello per introdurre ancora una volta il personaggio Spalletti e la sua dote innata di rompere gli equilibri di un ambiente delicato ed infiammabile.

Spalletti e De Laurentiis hanno lo stesso “difetto”.

Adorano il palco.

Ci salgono ed iniziano il monologo. One man show.

I comici professionisti dicono che star da soli su un palco e far monologhi è la forma più complessa di spettacolo.

Luciano lo sa e sfida il pubblico.

C’è un problema.

A Napoli le parole dell’allenatore di calcio contano più di quelle di Mario Draghi.

Al mercato si parla di crisi del gas e Napoli calcio.

A Napoli le conferenze di Luciano Spalletti sono più seguite dell’Ital volley campione del mondo in Polonia.

Luciano lo sa.

Questo crea il personaggio, gonfia le voci di molti, produce chiacchiere e soldi.

È il mondo in cui viviamo, non inganniamoci.

Il guaio è che questo “malato” arteficio devi saperlo fare.

Devi saper mixare ad arte gli ingredienti. Rischi seriamente di rovinare un a delizia.

Nell’epoca della Comunicazione istantanea ogni parola ha un suono ed un tuono.

Rimbomba, anzi si studia come meglio adottarla.

Il suono, il tempo, l’effetto e la capacità di esser recepita.

È una materia da specialisti, Francesca lo sa perfettamente.

Spalletti riesce in un capolavoro.

Essere primo in classifica, battere 4-1 il Liverpool e star sulle lingue biforcute di mezzo mondo.

Ci vuol talento.

Luciano ne ha.

Mourinho è insegnante.

Aurelio preside di facoltà.

Comunicare non è parlare e scrivere.

Molte volte è lasciar fare a chi sa fare.

