Chi si loda si imbroda dice il detto e Spalletti lo sa molto bene. Non avrà mangiato il panino in treno tornando da Liverpool ma la metafora calza.

Vengano pure i sacrosanti complimenti ma siano rimandati gentilmente ai vari mittenti.

Tv giornali ed allenatori.

Della serie grazie, grazie ma nulla è fatto. È prestissimo e ancora tantissimo c’è da fare.

Si vince a Maggio, a Novembre si mangia il torrone.

I riflettori puntati possono consumare. Le risorse psicologiche si esauriscono senza dare avvisaglie.

La mente non è un muscolo semplice.

Ti avverte, ti dice, ti allarma ma devi saper tradurre il messaggio.

Non è il polpaccio o il quadricipite.

Un pizzico di” attenta” umiltà e misura, ora, proprio non guasta.

Quella umiltà di chi sa quanto vale. Non ha alcun bisogno di forzare il palco.

Chi sa di contare davvero sa serenamente starsene in disparte. Non ha alcun bisogno dell’ applauso e del complimento.

Sa da sé la misura del proprio valore.

Il Napoli 5.0 pare non esser malato di esibizionismo. Pare non esser caduto nella morsa del narcisismo che avvelena.

Pare ma nel mondo del calcio, è sottilissimo il limite.

Napoli città ed il Napoli sono sotto i riflettori e capiranno poco a poco quanto il palcoscenico può consumare.

Siamo ottimisti.

Siamo coscienti che c’è maturità in città ed in società.

10 giorni e poi sarà rompete le righe. Si andrà in ritiro in Turchia. C’è tempo per lavorare sulla tenuta mentale.

Qualcosa ci dice che le gambe terranno, la mente sarà sottoposta ad un turbine.

Ci sarà da lavorare ma tutto lascia sperare per il meglio.

La banda Spalletti pare molto ben educata.

Sarà questo il tassello in più. D’altronde una società che vince, ha i capitali ma sa in anticipo come, dove e perché andare.

