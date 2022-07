Calciomercato: Fabian Ruiz si, no, forse, chissà

Altro giro altra corsa.

Altro nodo altro nome in bilico.



Fabian Ruiz non accetta il rinnovo di contratto pur con ritocco economico ed allungamento dello stesso.

Troppo poco? Troppi pochi anni? È definitivamente tramontato il fascino del Napoli e del Napoli di De Laurentis?

Pare di si.



C’è chi crede alla storia dei diritti d’immagine chi invece ne fa una questione di sirene spagnole.

Sinceramente facciamo gran fatica a ricordare la voce di Fabian ancor più un suo sfogo o una sua intervista.

Interpretare il pensiero di Fabian è davvero cosa difficile se non impossibile.

Una cosa è certa, chi ha mercato si guarda intorno.

Chi ha mercato è sempre più tentato di imitare Insigne, Koulibaly, Ospina etc..

Il sospetto, fondato, è che tutti sanno che un’epoca è chiusa. Un progetto è tramontato. Nomi nuovi in arrivo e nuove prospettive probabilmente a “ribasso”.

Il Napoli si allena ad un corso nuovo che somiglia ad un ridimensionarsi. Non è per forza di cosa un male.

Non far chiarezza lo è.

Detto ciò la dirigenza attende risposta entro 15 gg. e Fabian dovrà se non altro dar un segnale.

Tra 15 giorni o poco più si inizia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati