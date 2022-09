Aurelio de Laurentiis: analisi di un fenomeno

Aurelio De Laurentiis, il nuovo fenomeno del calcio?

Far azienda in questi anni, ritengo, sia una delle “cose” più precarie e pericolose da progettare. Crisi economica ed economia di guerra. Il calcio pare essere fuori da ogni regola. Muove, produce e cresce. È un bisogno. Non un passatempo, è divenuto un vero bisogno. Che si fermi ogni cosa ma non la macchina calcio.

Il Covid lo ha insegnato, tutti chiusi in casa ma il pallone deve rotolare.

Detto ciò, far calcio, è fare azienda sui trampoli.

Quello che ieri è stato è preistoria ma quello che sarà domani è futuro impensabile. Esiste solo l’oggi nel pallone. Hic et Nunc.

Aurelio De Laurentiis, che ieri pomeriggio era da portare in piazza e rimandare a Roma, oggi è divenuto simbolo, esempio e maestro. Quello che ieri, a Giugno, era considerato uno scellerato anaffettivo, incapace di competere per gli obiettivi nazionali, oggi, è uno scaltro, furbo e capacissimo leader d’azienda.

Il tifoso di calcio è come l’elettore occasionale, dimentica il passato e non riesce a vedere il futuro. Ragiona nel momento.

Della serie, mezzo passo falso e si ritorna a far critiche: oggi capo e domani incapace. Triste destino di un leader d’azienda. Specialmente per quelli che fanno una fatica immensa a creare empatia e comunicazione assertiva.

Maestro?

Incapace?

Uomo sveglio, capace ed imprenditore scaltro?

Ognuno si faccia la sua personale idea.

È proprio questa la bellezza del calcio e della democrazia. Ognuno sa più del vicino o quantomeno lo presume.

Si sa, la verità sta nel mezzo.

C’è il Torino ed ogni partita è una risposta.

“Chi vince festeggia, chi perde spiega ” dice Julio Velasco.

Alla fine del percorso, Aurelio De Laurentiis festeggerà o spiegherà, ma noi ci saremo.

Tempo al tempo, presidente.

