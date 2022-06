Aurelio De Laurentiis al gran ballo dei Debuttanti

Non c’è madre che non lo dica almeno 10 volte l’anno, “sembra ieri che lo cullavo con queste braccia “.

Il bambino si è fatto uomo.

Ultimo anno delle scuole obbligatorie ed esame di maturità. 18 anni, patente e prima matita da seggio elettorale. Aurelio De Laurentiis è diventato maggiorenne a Napoli con la sua creatura SSC Napoli. La versione moderna potremo dire. La versione 2.0.



18 anni di Napoli a settembre festeggia Aurelio. Festeggia la tifoseria. Festeggia con i sorrisi a mezza bocca. Un matrimonio sempre un po’ scomodo tra i Napoletani ed il produttore cinematografico romano. Una di quelle unioni che si tiene in piedi più sul dovere che sul piacere. I comandamenti cattolici a volte sono più indicati per i rapporti aziendali che destinati alla vita pratica e reale. In questi 18 anni son successe mille e più cose.

Son cresciuti almeno tre generazioni di nuovi tifosi che non hanno vissuto Maradona, Carmando, Careca e Ferlaino ma conoscono perfettamente De Laurentis, la serie C di Calaio’ l’arciere, il Pocho Lavezzi ed i vari Cavani, Higuain e Sarri. Bambini che non hanno vissuto l’epopea degli scudetti e della coppa Uefa ma si sono affezionati a nomi teneri di una storia moderna.

Campioni europei come Insigne o Jorginho ma anche personaggi da film americano. Tra questi alcuni son diventati buoni allenatori. De Zerbi su tutti, protagonista a Napoli di una promozione dalla serie B dal carattere mitologico. Troppi nomi, troppi anni, milioni e milioni di parole.



Il bambino è cresciuto si è fatto uomo ed il tempo come sempre è volato velocissimo. Siamo passati da Giampiero Ventura a Luciano Spalletti, passando per Reja, Mazzarri, il primo “europeo” Benitez, arrivando al calcio spettacolo di uno sconosciuto Maurizio Sarri, atterrando sul pianeta Terra con Ancelotti l’Emiliano.

Centinaia anzi migliaia di chilometri sull’erba di Fuorigrotta. Milioni le presenze di una tifoseria che pur in lite non si è mai negata.



Il Napoli a 18 anni che bilancio traccia?



Che uomo è il Napoli di Aurelio ? Uomo pronto a partire per tuffarsi nella vita o “bamboccione” da coccolare in casa di zia? Chi è la SSC Napoli, la squadriglia arruffata di un hotel di Paestum con il pampa Sosa ed i palloni dal tabaccaio oppure quella azienda internazionale che rappresenta una delle città più note e desiderate ai turisti mondiali?



Il Napoli ha i conti in ordine. Alcun debito. Vale, secondo alcuni siti specializzati, una cifra tra i 500 ed i 600 milioni di euro, vive di un marchio spendibile sui mercati internazionali ma è un ragazzo che non sorride e questo è il peccato più grande. Aver tutto, essere in perfetta salute, aver davanti tutta la vita e non esser pieno di risate.

Peccato.

È però tempo di tirar fuori la torta e lo champagne. Il Ragazzo si è fatto uomo. Il tempo ci dirà che uomo.

Credevo fosse Amore…. E ci credo ancora.

