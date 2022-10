Ajax K.O alla prima ripresa

Commentare Ajax-Napoli è cosa complessa. Pugilato e pescecani. È un Animale famelico questo nuovo Napoli, 15 minuti poi la banda Spalletti ha straripato.

Un fiume in piena. Una forza a tratti eccessiva.

Una corrente impetuosa che raccoglie e trascina. Ajax ammutolito. Spaventato. Spezzato.

15 minuti per farla finita.

Lo avevamo detto dopo il Liverpool. Il Napoli 5.0 è un pugile che non sa aspettare. Ha bisogno del corpo a corpo. Ha fame. Fame di sangue e lotta. Consapevolezza avevamo detto nella nostra analisi. Consapevolezza e Riconoscimento.

Altroché.

Un colpo al viso ed il Napoli 5.0 inizia il suo incontro. Un susseguirsi di uno-due ai fianchi ed al volto. Va in scena un martirio per gli olandesi. Vanno al tappeto 6 volte. Si rialzano ma ogni volta le gambe si fanno più legnose e gli occhi si coprono di lividi. Restano in piedi solo per rispetto della storia e del pubblico. Il Napoli non fa prigionieri. Continua a martellare ai fianchi. Saltella e colpisce. La farfalla. Cassius Clay. Danza leggero sul quadrato poi pugni di pietra.

L’ Ajax è esausto dopo 30 minuti. Alla fine del primo tempo la farebbe finita ma la spugna in Champions non si butta. Si è costretti a star sul ring. I colpi arrivano da ogni direzione. Una reazione minima innesca una nuova furia di colpi.

Quando sembra tirar il fiato ecco una nuova scarica di jab, poi un diretto e di nuovo al tappeto. L’arbitro conta ma l’avversario si rialza.

6-1 in casa dell’Ajax, ricordo sbiadito, lontanissimo, opaco e mediocre di una storia gloriosa.

6-1 ed il viaggio di ritorno è dolce come il miele.

Buon ritorno a casa Ragazzi, la città vi aspetta svegli.

