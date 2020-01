Domani un pari non servirebbe ne’ alla Lazio, ne’ al Napoli

Il Napoli vince contro la Lazio all’Olimpico da una vita. Sei vittorie di fila. L’ultimo pareggio con Mazzarri, nel 2013, 1-1, con gol nel finale straordinario di Campagnaro. Stiamo parlando calcisticamente di un paio di ere geologiche fa. Per la legge dei grandi numeri prima o poi questa sequenza si fermerà. Ma per la stessa legge dei grandi numeri la Lazio, che vince da 9 partite di fila, prima o poi sarà costretta a lasciare qualche punto.

Il pareggio, da questo punto di vista è il risultato più probabile. Un pareggio che però non servirebbe a nessuno. In casa Lazio, diciamoci la verità, allo scudetto non ci crede nessuno. Questa è una squadra che ad inizio dell’anno era partita male, al punto da meritare il richiamo di Lotito. Un richiamo piuttosto sferzante. Poi improvvisamente le cose sono cambiate. Senza una spiegazione logica apparente. Ma si sa, vincere aiuta a vincere. Cresce l’autostima, e compagnia bella. Se il Napoli vale più della classifica attuale, la Lazio vale certamente meno. Un pareggio in casa Lazio sarebbe molto più di una mezza sconfitta. E con un girone di ritorno da giocare non si sa mai.

Il Napoli sulla carta dovrebbe sottoscrivere il pari. Ma per uscire dalla negatività attuale serve un’impresa. Serve una vittoria contro una grande. La Lazio al momento è da considerarsi una grande, anche se probabilmente non lo è. Da questo punto di vista è l’avversario più abbordabile. Per questo anche per il Napoli un pari servirebbe davvero a poco. Brodino neanche tiepido, laddove servirebbe una robusta bistecca ai ferri per tirarsi su.