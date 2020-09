Pirlo ed il suo calcio: una tesi di una banalità unica. Ma oggi sembra di essere difronte a colui che ha reinventato il calcio

Ieri è stata pubblicata on line la tesi di Pirlo al Super Corso di Coverciano, “Il calcio che vorrei”. In tanti abbiamo dato uno sguardo, così per curiosità. La curiosità di capire come giocherà la Juve, la curiosità di imparare qualcosa. In fin dei conti uno pensa: “Siamo all’Università del calcio, vediamo cosa insegnano”. Anche per imparare qualcosa. Perché sarebbe bello quando vedi una partita capire qualcosa in più.

clicca qui per leggere la tesi integrale

Poi uno legge la tesi in questione e ti cascano le braccia. Una banalità unica. Il calcio che il tecnico della Juve vuole è bello, offensivo, propositivo. Basato sul possesso palla e sulla riconquista immediata del pallone quando si parla. Un calcio in cui tutti, a cominciare dal portiere, devono sapere impostare il gioco. Nulla di nuovo sotto il sole. Frasi fatte, enunciazioni immaginifiche e basta. Del resto che razza di tesi è “Il calcio che vorrei”? Cosa avrebbe dovuto scrivere Pirlo, che sogna di essere chiuso nella sua trequarti per sperare in un golletto in contropiede?

Il problema non è la tesi di Pirlo, sia ben chiaro. Il problema è come è stata accolta dai mass media. Come se si fosse in presenza del nuovo profeta del calcio. A leggere giornali e siti in queste ore siamo difronte ad un capolavoro, siamo alla vigilia di una rivoluzione del calcio.

Dopo la vicenda esco rafforzato in alcune mie convinzioni. La prima: nel calcio nessuno inventa nulla. Un allenatore scarso può farti perdere le partite, uno bravo non te le farà mai vincere. In campo ci vanno i giocatori, ti devi adattare a loro, ed anche agli avversari. Guardiola non ha inventato nulla, aveva giocatori straordinari al Barcellona, che hanno permesso un certo gioco. Avrei voluto vederlo a Napoli, ai tempi di Blasi, Bogliacino, Montervino, Aronica e gli altri, pensare al tiki taka. Quando hai Messi, Iniesta, Xavi, Mascherano e compagnia cantando puoi farli palleggiare tra loro. Altrimenti ti freghi. E la cosa vale anche per il calcio difensivo. Se hai Barzagli, Bonucci e Chiellini puoi difenderti e ripartire. Se non li hai meglio tenere il pallone il più lontano dalla tua area di rigore.

Pirlo, ed immagino tutti i suoi compagni di corso, hanno scritto la tesi perché era un atto dovuto. Ma gioco forza hanno scritto cazzate: se non sai i giocatori che hai a disposizione di cosa parliamo? La verità è che è un buon allenatore, uno che non ti fa perdere, chi sa utilizzare al meglio i suoi giocatori. Non colui il quale impone ai giocatori la sua idea di calcio.

Dulcis in fundo un pensiero sulla stampa sportiva. Anzi no, meglio che me lo tengo per me…