Oggi il sorteggio di Champions. Manca il Napoli, e sappiamo chi ringraziare…

Oggi ci sono i sorteggi Champions. Per la prima volta dopo 4 anni il Napoli non c’è. Grazie ad Ancelotti ed al suo calcio liquido. Nei 4 anni precedenti gli azzurri si erano piazzati 3 volte secondi, ed una volta terzi. La mancata qualificazione alla Champions di questa stagione è dovuta ad disastroso anno solare 2019. Ed ha una origine precisa.

Nel primo semestre ancelottiano la squadra aveva sostanzialmente tenuto. Era impossibile pensare di ripetere quanto fatto con Sarri. Ma la squadra aveva tenuto. Poi a febbraio, a mercato chiuso, la decisione folle di dare via Hamsik, l’unico regista in organico dopo la vendita di Jorginho. Andate a rivedere il cammino del Napoli dal febbraio del 2019 in poi. Il Napoli restò secondo in classifica, ma nella classifica parziale sarebbe stato intorno alla sesta, settima posizione.

Il segnale non fu colto. Si pensò evidentemente che la cosa era dovuta ad un calo di motivazioni. Poi la storia si è ripetuta nel primo semestre della stagione successiva. Fino a febbraio il Napoli è stato un disastro. Ancelotti ci ha messo del suo anche nella gestione del gruppo, sia ben chiaro. Basti pensare a quanto successo dopo la partita col Salisburgo, con l’ammutinamento, il mancato ritiro che continua ad avere effetti nefasti. Ma di base era un Napoli scriteriato.

Col mercato di gennaio sono arrivati Demme e Lobotka. Non due fenomeni, ma due che hanno il dna del regista. Ed il Napoli è tornato ad avere un passo da prime piazze. Ha vinto la Coppa Italia, e questo, per assurdo, ha penalizzato l’andamento in campionato. Gli azzurri, una volta capito che non sarebbe riusciti ad arrivare nelle prime 4 piazze, con la qualificazione ai gironi di Europa League in cassaforte, hanno mollato. Manca la riprova, ma se ce ne fosse stato bisogno il Napoli sarebbe comodamente arrivato al quinto posto.

Il Napoli oggi non è ai sorteggi di Champions per due scriteriate sessioni di mercato. Quella del gennaio 2019 e la successiva estiva dello stesso anno. Sessioni di mercato approvate da Ancelotti, che diede 10 al mercato azzurro.