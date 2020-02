Napoli, una domenica folle che cancella le illusioni

Campionato pazzo, folle. In ottica zona Champions doveva essere una settimana favorevole al Napoli. E dopo il tracollo della Roma venerdì sera col Bologna sembrava davvero essere così. Alla fine del primo tempo di Fiorentina-Atalanta sembrava già di sentire la musichetta al San Paolo anche per il prossimo anno. Alla fine se non è stata messa la parola fine in modo decisivo poco ci manca. Certo, proprio l’ultima giornata di campionato ha dimostrato che tutto è possibile. Ma si fa tutto terribilmente più complicato di quanto non fosse già complicatissimo prima.

La cosa più preoccupante è il Napoli stesso. Che per tutta evidenza non è guarito. Era anche partito bene, costruendo una montagna di occasioni da rete. Ma le ha fallite tutte. Ed alla prima occasione, al primo contropiede ha preso gol. Gol arrivato, sia ben chiaro dopo una colossale dormita della difesa. Perché erano in tre e nessuno ha preso Lapadula. E poi la mollezza in campo nel secondo tempo è imbarazzante. Non un contrasto vinto. Il Lecce, coi suoi limiti, ogni volta che superava il centrocampo arrivava alla conclusione. Spesso dall’interno dell’area. Senza mai essere realmente contrastato. La scelta di togliere un centrocampista per inserire una punta non ha pagato per nulla. E’ mossa disperata, da fare semmai nell’ultimo quarto d’ora. Non ad inizio ripresa, in una gara in cui, pur essendo sotto, il Napoli stava tenendo il pallino del gioco.

Il rigore negato magari poteva cambiare le cose. Ma vogliamo dire che in occasione di quel rigore oltre a Giua ha sbagliato anche Milik? Che necessità c’era di accentuare in quel modo la caduta? Hai preso il calcio, cadi e basta. Senza far credere di essere stato colpito da un colpo di pistola alle spalle. Quel movimento folle ha tratto in inganno l’arbitro. Lo ha convinto della simulazione. Certo, era suo dovere andare a vedere la Var, dopo essere stato richiamato. Ma senza l’accentuazione di quella caduta non ci sarebbero stati dubbi.

La partita di ieri ha messo a nudo i limiti di molti calciatori azzurri. A partire da Koulibaly. Che sembra essere tornato quello del primo anno, con Benitez. Capace di grandissimi interventi, ma anche di sviste clamorose. Quest’anno ne ha fatte in quantità industriale. Gli manca Sarri, gli mancano i movimenti sincronizzati della difesa. Così è uno dei tanti difensori di origine africana, strapotenti fisicamente, ma che di tanto in tanto si smarriscono.

La gara di ieri ha dimostrato, ove mai ce ne fosse bisogno, che Milik non è centravanti da squadra di prima fascia. Segna tanto, ma sbaglia di più. Diciamola tutta: ieri il Napoli ha perso non solo per Giua, ma perché Milik ha sbagliato nel primo tempo una vagonata di occasioni.

Ultima considerazione: basta con l’alternanza dei portieri. Ieri c’era Ospina, ha preso 3 gol. A naso non aveva grandi responsabilità su nessuno dei tre. Neanche sul primo, dove ha respinto alla men peggio, ma non poteva fare molto di più. Non ha colpe sui gol, ma di fatto ha preso 3 gol su tre tiri veri. A titolo personale continuiamo a preferire Meret, ma una cosa è certamente sbagliata: continuare ad alternarli. Gattuso deve prendere una decisione e andare avanti.