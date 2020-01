Napoli, sbagliato buttare via il bambino con l’acqua sporca

C’è poco da fare: quando gira storta tutto va per il verso sbagliato. La sconfitta di ieri sera del Napoli ci sta tutta, ma va analizzata per evitare di gettare via il bambino con l’acqua sporca. Come ha detto Gattuso, e come ci eravamo permessi di scrivere a caldo anche noi, la prestazione nell’insieme non è stata negativa. Forse la migliore del Napoli quest’anno, quanto meno in campionato. Hanno deciso gli errori clamorosi dei singoli, Papere, non errori tecnici. Tre errori, tre gol. Quando la papera l’ha fatta Handanovic si è ritrovato il pallone vicino ai piedi. E’ un momento così.

Problemi ce ne sono, ovvio. Il Napoli ha sofferto quando l’Inter ha alzato il pressing, e quando ha avuto spazio per il contropiede. A guardare bene problemi che nascono dal buco che gli azzurri hanno in mezzo al campo. Manca un giocatore capace di dare equilibrio e copertura, ed al tempo stesso di fare girare velocemente la palla. Metti Jorginho, per capirci, e questa squadra per incanto migliora in modo sensibile. Sempre sia stramaledetto quel “criminale” (calcisticamente parlando) che ha fatto il mercato. Ma adesso bisogna porvi rimedio. Magari se ieri ci fosse stato in campo Lobotka le cosa sarebbero andate in maniera diversa. O magari no, non possiamo dirlo. Sta di fatto che un giocatore con quelle caratteristiche serve.

Non serve a fine mercato. Serviva già ieri sera in campo.