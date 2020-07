A San Siro per il Napoli non poteva finire diversamente

Per fortuna il calcio non è una scienza esatta, altrimenti non sarebbe il gioco più bello del mondo. Ma ha le sue regole, e quelle “non scritte” sono rispettate. Gattuso certe cose le sa bene. Non a caso dopo la sconfitta di Bergamo, quando il destino azzurro fu segnato disse: “Adesso non voglio vedere scampagnate”. La perdita di motivazioni era scontata, a quel punto. Con tutto quello che ne consegue.

A San Siro il Napoli non ha giocato male. Ha creato molto più dell’Inter. Ma è mancato quel quid che fa la differenza. Dopo la serata di Bergamo gli azzurri hanno vinto abbastanza. In alcuni casi giocando anche benino. Ma in tutte le occasioni è mancata la determinazione. Che è quella che fa la differenza tra una grande parata del portiere avversario ed una rete. Tra un pallone che sfiora il pallone ed uno che finisce in porta.

Colpa di qualcuno in particolare? Assolutamente no. Gattuso magari poteva inventarsi qualcosa, fare qualche esperimento, dare la sensazione di aver qualche dubbio di formazione per Barcellona. Non l’ha fatto, e di certo la battuta sulla città tentatrice dei giorni scorsi non poteva cambiare le carte in tavola.

Ora tutto sta a capire se sarà possibile recuperare la concentrazione per il Camp Nou. Qui gli stimoli saranno fortissimi, ma una volta staccata la spina resta difficile riattaccarla. E poi c’è da valutare un’altra situazione. Il Napoli ha fatto una preparazione, dal giorno della ripresa, particolare. Era fondamentale essere al top immediatamente, per le due partite di Coppa Italia. E’ chiaro che qualcosa si è perso sul lungo periodo. Ne’ era possibile recuperare, visto che giocando ogni tre giorni non ci si allenava. A volte la mancanza di brillantezza viene scambiata per abulia in campo. Anche in questo caso nessun colpevole. Sarebbe stato da pazzi non puntare alla Coppa Italia. In una stagione più irripetibile che anomala ci sta tutto.

Alla luce di queste considerazioni non ci sentiamo di fare commenti particolari alla prova contro l’Inter. Il Napoli ha fatto il massimo, in queste condizioni. Diciamo che non è stato neanche fortunato.