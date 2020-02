Napoli, col Lecce è l’esame più difficile

Contrariamente a quello che si può credere, la vittoria più importante del Napoli in questa mini-striscia positiva è quella con la Sampdoria. Contro Lazio e Juve il Napoli aveva poco da perdere. Quando ha affrontato i bianco-celesti era in crisi nera. Conto la Juve parti battuto, non ci sono problemi mentali. A Marassi no. Il Napoli si è presentato da favorito dopo essersi ripreso. Vincere in trasferta, specie su quel campo, non è mai semplice. Il Napoli l’ha fatto, ed è un segnale fondamentale.

Paradossalmente, ma non troppo, queste tre vittorie sono sono arrivare non dopo le migliori prestazioni. Con Gattuso, per distacco, la migliore partita degli azzurri è stata all’Olimpico contro la Lazio. Partita persa per un errore incredibile di Ospina. Si giocò bene anche contro l’Inter al San Paolo, ma si perse per tre papere individuali. In Coppa Italia con la Lazio non si è rubato nulla, ma si è concesso tantissimo ai rivali, troppo. Con la Juve partita di grande concentrazione, ma in avanti, al di là dei due gol, si costruì poco. Lunedì sera a Marassi dopo 30 minuti molto positivi il black out. Ma vincere quando non si gioca bene è la cosa più importante.

Adesso nuovo esame, più semplice in apparenza, quindi terribilmente più complicato. Il Lecce è squadra ostica, specie in trasferta. Ma è inimmaginabile pensare di non vincere una gara del genere. Il Napoli deve vincere una partita in cui ha tutto da perdere. Negli ultimi anni, nel triennio di Sarri, ma tutto sommato almeno fino a febbraio dello scorso anno, non c’erano problemi. La squadra queste partite le vinceva. Adesso deve dimostrare di essere uscita dall’emergenza. E’ l’esame più difficile.