Vittoria meritata, prova generale per Barcellona fallita in pieno

Vincere è sempre meglio che perdere, sia ben chiaro. Per questo il 2-0 col Sassuolo va salutato con soddisfazione. Ma se doveva essere una prova generale in vista di Barcellona è chiaro che le cose non sono andate bene. Il Napoli ha preso 4 gol, tutti annullati per fuorigioco. Nulla da dire, sia ben chiaro, visto che è un fatto geometrico, e non si può discutere. Fuorigioco millimetrici, che hanno cancellato errori di impostazione in alcuni casi clamorosi.

Se il Napoli gioca così a Barcellona rischia l’imbarcata, sia ben chiaro. Magari stasera Gattuso si è reso conto che qualcosa va cambiata. Diciamo che è dalla vittoria in Coppa Italia che Gattuso ha in mente la formazione per il Camp Nou. Con un sol dubbio, tra Manolas e Maksimovic. Per il resto Lobotka ha sorpassato Demme. Ora magari ha qualche dubbio in più.

Sia ben chiaro: al di là del clamore dei 4 gol annullati, la vittoria è cristallina. Perché il Napoli ha avuto un numero di occasioni da rete decisamente superiore. Perché nell’insieme la squadra ha anche sofferto poco. Ma i 4 gol sono un campanello di allarme.

Ne parleremo, ovvio. Ma restiamo dell’idea che a Barcellona serve qualcosa di diverso. Meno rischi in difesa, semmai con qualche pallone in tribuna. Ed un centrocampista in più. L’ideale sarebbe Allan, se stesse bene. Il gol è stato festeggiato in maniera decisa dai compagni. Allan a centrocampo, Fabian sulla fascia.

Il Napoli di Milano in semifinale di Coppa Italia.