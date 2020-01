L’unica cosa bella di ieri sera: le lacrime di un bambino

La cosa più bella di ieri sera è stata l’immagine di quel bimbo in lacrime per la sconfitta del Napoli. Nonostante gli sforzi fatti da chi parla di calcio come di uno spettacolo, parla di bilanci e non di risultati, la passione non muore. Se un bambino piange per la sconfitta del Napoli vuol dire che ama quella maglia. De Laurentiis deve ringraziare quel bambino. Invitarlo a Castelvolturno, regalargli la gioia di un giorno con i suoi eroi. Perchè è il simbolo che il Napoli ha un valore ancora alto.

Finché un bambino piange per una sconfitta della sua squadra del cuore il calcio ha ancora la speranza di sopravvivere.