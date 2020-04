Lombardi egoisti ed indisciplinati: ma il conto lo paga il resto dell’Italia

Sul numero di Libero oggi in edicola c’è un fondo di Vittorio Feltri molto interessante. Parla, a modo suo, ovviamente, della mentalità dei lombardi, accusati di privilegiare i soldi a tutto il resto. A cominciare dall’ambiente. In tempi normali ci sarebbe solo da sorridere dinanzi ad una discussione quanto mai banale. Ma questo non sono tempi normali. Oggi quello che una volta poteva essere considerato un pregio è un gravissimo difetto. Ed alla fine siamo tutti costretti a pagare gli errori/egoismi di una parte del circoscritta del territorio nazionale. Mai come in questo momento siamo tutti collegati.

Il problema nasce dal fatto che in Lombardia, che è ancora in piena epidemia, come attestano i dati di questi giorni, si spinge per una riapertura più o meno totale. Ci sono le aziende che spingono per tornare a produrre. E non è tutto. Più passano i giorni più ci si rende conto di come la stragrande maggioranza delle aziende lombarde non abbiano mai chiuso. Il tutto a dispetto di una legge dello Stato che imponeva loro di farlo. E’ bastata una autocertificazione attestante che erano parte integrante della filiera alimentare. Ed in questo modo, sia pure a scartamento ridotto, si è andati avanti.

Tutto, formalmente, nel rispetto di una legge per tutta evidenza scritta malissimo. Una legge che permette di andare avanti con una semplice autocertificazione, in attesa di controlli da parte della Prefettura. Controlli che non ci saranno mai, visto il numero imponente di richieste. E’ successo che nella regione più esposta all’epidemia la gente si muoveva molto più che altrove. Si è detto nei giorni scorsi che il 40% dei milanesi circolava normalmente sul territorio. Si pensa che almeno il 55% dei lavoratori lombardi hanno continuato a lavorare in barba a tutti i divieti. Mentre nel resto dell’Italia la gente viveva reclusa nelle proprie abitazioni, nell’epicentro del contagio tutto ciò non avveniva.

A Milano non si capacitano del fatto che l’epidemia sia esplosa da loro e non a Napoli. La verità è che come a Milano il virus è arrivato anche a Napoli. Solo che a Napoli c’è stata una risposta diversa. A Napoli, e in buona parte dell’Italia, la gente, magari solo per paura, ha seguito le indicazioni degli scienziati. In Lombardia no, hanno preferito il portafogli alla salute.

Ci sarà qualcuno che pagherà per tutto questo?