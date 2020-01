Il mercato del Napoli come un cine-panettone: è sempre la stessa storia…

Il presidente del Napoli De Laurentiis lo conosciamo: quando un film gli piace prova a ripeterlo all’infinito. Con i cine-panettoni tutti uguali a se stesso ci ha campato alla grande per almeno un quarto di secolo. Nel frattempo la gente si era stufato, ma lui lo. Lo stesso discorso si ripete per il calciomercato.

Ogni volta c’è il nome di un calciatore. In genere non s tratta di un fenomeno. Ma il trucco è efficace: se ne parla prima, a lungo, alla fine diventa famosissimo. Non famoso per le sue giocate in campo, ma perché se ne parla.

All’inizio è tutto fatto. Pieno accordo col calciatore, trattativa quasi chiusa con l’altra squadra. Mancano solo i particolari. Un bonus, un milione, i diritti di immagine. Nel frattempo il tempo passa. Il giocatore è sempre più famoso. Anche se pochi ricordano le sue giocate, quasi nessuno ha mai visto nessuna sua partita, se ne parla. Sembra sempre più forte, un fenomeno.

La trattativa nel frattempo è sempre in uno stato più avanzato. Passano i giorni però non si chiude. E’ una questione di principio. Non è giusto piegarsi ai ricatti di una società o peggio ancora di un procuratore. A volte ci si mettono di mezzo anche le donne. Moglie e fidanzate sono terribili da questo punto di vista. Chi non si vuole allontanare dalla famiglia di origine, chi ha paura della camorra a Napoli, chi della monnezza. C’è sempre un problema.

Nel frattempo i giorni passano, ma il mercato chiude solo a fine mese. E del giocatore si parla, diventa sempre più famoso, quindi più forte. Ma la società non cede ai ricatti. E improvvisamente viene fuori il piano B. Un nome che nessuno ha mai sentito, e che nel giro di poche ore diventa quasi forte come il primo.

Il nuovo acquisto sarà a Napoli se De Laurentiis avrà ottenuto le sue condizioni, lui non si piega ai ricatti. Se non verrà bravo il presidente, si fa così. Se invece verrà tutti a dire: “Visto com’è furbo il presidente”? Nel frattempo però il mercato sarà finito, e nessuno avrà avuto tempo e modo di parlare delle altre necessità della squadra.

Come avete visto mai usato il nome di Lobotka, ma tutti pensavate a lui vero? Sbagliato, si parlava di Gonalons, o Soriano, o forse a James Rodriguez… Lobotka no, non ci era venuto in mente