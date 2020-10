E se fosse la Juve a chiedere il rinvio? Il folle regolamento messo in campo dalla Lega non tiene conto di chi deve giocare contro un avversario decimato dal Covid. Si parte dal principio che lo show deve andare avanti, ma non si tiene conto di tutto il resto.

Non sappiamo quanti giocatori del Napoli siano stati contagiati dai genoani. Per adesso Zielinski. Ma anche a Genoa si iniziò col solo Perin. Ed il giorno prima della partenza i positivi erano solo due. Poi è successo quello che sappiamo tutti. Morale della favola: domenica pomeriggio il Napoli è stato esposto ad una situazione disastrosa. La stessa cosa potrebbe accedere domenica sera alla Juve.

Il ridicolo regolamento messo in campo dalla Uefa prima e dalla Lega poi ha un solo scopo: tutelare gli interessi economici. Campionati e Coppe si devono giocare, e si devono chiudere il giorno stabilito. C’è un Campionato Europeo che non può essere nuovamente rinviato. Ballano miliardi, tanti miliardi. Dunque chi se ne frega della salute dei giocatori e della regolarità stessa dei tornei.

E qui torniamo ad un vecchio discorso. Nessuno si prende la responsabilità di dire che il Covid_19 ha perso aggressività. Manca l’evidenza scientifica, ovvio. Ma ci sarebbe l’evidenza clinica. Ma gli scienziati, quasi tutti, preferiscono aspettare. Ed i politici ovviamente seguono a ruota. Con comportamenti schizofrenici. Da un lato si fa terrorismo psicologico, dall’altro si fa finta di nulla. Si aprono le scuole, si fa ripartire il campionato. Si allargano sempre più ci cordoni in tutti gli ambiti.

Quello che sta accadendo in queste ore nel mondo del calcio è allucinante. Un qualsiasi ambiente, sia esso di lavoro, di divertimento, fosse anche solo un condominio, in cui ci siano i positivi del Genoa verrebbe blindato. E tutti coloro che sono entrati in contatto messi in quarantena preventiva. Giocatori, famigliari. Probabilmente verrebbero chiuse anche le scuole dei figli.

Il Napoli, che ha al momento un positivo, non vedrebbe Castelvolturno zona rossa, ma di certo i compagni di squadra, Gattuso e tutto lo staff tecnico, in quarantena. L’idea di farli imbarcare su un aereo e farli andare a lavorare non verrebbe in mente a nessuno.

Adesso mettetevi nei panni dei giocatori della Juve. Con quale spirito possono giocare una partita contro avversari potenzialmente “infetti”? E se a loro capitasse quello che è successo a Zielinski? La Juve si può permettere di perdere almeno per tre settimane qualcuno dei suoi giocatori? L’idea, non prevista dal regolamento, che possa essere stesso la Juve a chiedere il rinvio non è folle.

E’ folle tutto il resto, è folle la situazione. E’ folle che da un lato si dice che non è cambiato nulla rispetto a marzo ed aprile, e dall’altro si fa finta di nulla. Delle due l’una: o il virus è letale, ed allora fan culo al campionato, pensiamo alla salute. O non lo è più, per cui i positivi asintomatici possono giocare. Perché di base la situazione è questa: i giocatori positivi stanno bene. Potrebbero giocare tranquillamente. E’ una legge dello Stato che li obbliga a restare a casa.