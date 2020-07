CR7 si “ritempra” sullo yatch, i giocatori azzurri “cedono” alle tentazioni

Domenica scorsa alcuni giocatori del Napoli hanno noleggiato uno yatch per fare un tuffo nel Golfo di Napoli. Sono stati criticati duramente da Gattuso, visto che non hanno saputo resistere alle tentazioni delle bellezze di Napoli.

Stamattina la Gazzetta dello Sport ha rilevato che Cristiano Ronaldo ha passato un paio di giorni in Liguria sul suo yatch da 12 milioni di euro con la famiglia. Nel titolo si specificava che era andato a ritemprarsi.

Uno si chiede: ma perché CR7 si ritempra, mentre i giocatori azzurri cedono alle tentazioni? I giocatori del Napoli hanno sfruttato il loro giorno libero dopo la partita. Cristiano Ronaldo ha avuto due giorni di permesso, evidentemente. Di più: gli azzurri non si sono mossi. Il mare lo hanno sotto casa. Non essendoci mare a Torino, CR7 è dovuto andare in Liguria, si è spostato. L’avrà fatto certamente con un elicottero privato, ma si è dovuto spostare.

Ma il messaggio è chiaro: CR7 si ritempra, da professionista serio. I giocatori azzurri, poco professionali, hanno ceduto alla tentazione.