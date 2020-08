Bayern spietato. E dire che la storia, non solo calcistica, consiglia il contrario…

Si rispetta l’avversario evitando di infierire quando è in difficoltà, o garantendo fino alla fine il massimo impegno? E’ una “vexata quaestio”, una questione tormentata, che riemerge di tanto in tanto. Il Bayern ha fatto bene ad infierire sul Barcellona, o ad un certo punto, diciamo sul 5-2, avrebbe dovuto fermarsi?

Diciamo subito: in Italia una cosa del genere non sarebbe mai accaduto. Tacconi ricorda spesso che durante una finale di SuperCoppa contro il Napoli Maradona ad un certo punto disse ai compagni di squadra di fermarsi. Si era sul 5-1. Diego pretese dai compagni di non infierire. Magari ai tifosi azzurri avrebbe fatto piacere rifilare una decina di gol agli odiati bianconeri. Ma fu giusto così.

In quel “fu giusto così” è sintetizzato il pensiero di chi scrive. Ma evidentemente altrove non la pensano allo stesso modo. Ieri se la partita fosse durata altri 5 minuti il Bayern ne avrebbe fatti una decina. C’è il precedente storico della semifinale del mondiale brasiliano, quando i futuri campioni del mondo ne rifilarono 7 ai padroni di casa. Altra mentalità.

La mentalità di non fermarsi mai, che è nel DNA teutonico, anche fuori dai campi di calcio. Pur avendo in entrambi le circostanze l’esercito più forte, i tedeschi hanno perso in maniera disastrosa le due guerre mondiali. Perché invece di consolidare le loro conquiste hanno sempre pensato di andare avanti. Morale della favola hanno sempre vinto tutte le battaglie, tranne l’ultima, perdendo la guerra. L’Italia nella sua storia, prima ancora dell’unificazione, non ha mai vinto una battaglia che sia una. Neanche nelle guerre di Indipendenza. Ma alla fine si è sempre trovata dalla parte dei vincitori.

Nel calcio gli effetti sono meno devastanti. Ma di certo ieri sera il Bayern non si è fatto nessun amico. Certamente non tra gli spagnoli. Ma tutto sommato neanche tra coloro che disinteressati hanno assistito alla mattanza.