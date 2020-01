Anche con l’Inter una sconfitta targata Ancelotti

Se qualcuno non l’avesse capito lo ripetiamo: contro l’Inter è una sconfitta, quella del Napoli, targata Ancelotti. Almeno fino a quando a Gattuso non saranno dati i rinforzi chiesti tutte le sconfitte saranno figlie di Ancelotti. Adesso si vede qualcosa di meglio. La squadra ci mette un po’ più di convinzione. Magari sta anche crescendo al condizione fisica. Ma le voragini in mezzo al campo sono così evidenti (e lo erano già a giugno) che le colpe non possono che essere date al predecessore.

Magari Ancelotti (ne siamo quasi certi) avrà anche detto in società che la rosa era incompleta. Ma poi ha parlato di mercato da 10, di squadra da scudetto. L’ha fatta per tenersi buono il padrone, prendendo per i fondelli i tifosi. O magari perché ci credeva davvero, ed allora possiamo dire che è completamente bollito. Sta di fatto che i limiti si sono visti anche ieri sera.

Il Napoli non ha neanche giocato male, forse è stata la migliore prestazione dell’anno in campionato. Ha perso per tre errori individuali. Ma i limiti sono stati evidentissimi. Questa squadra non ha un organizzatore di gioco. E non ha un uomo di equilibrio. Manca Jorginho, manca Sensi, forse manca anche solo un Pulgar.

Puoi giocare con un trequartista, Ancelotti voleva James, ma in quel caso avresti bisogno di un bisonte in mezzo al campo capace di far da flangiflutti. L’idea del calcio liquido, con il nulla davanti alla propria linea difensiva è da TSO.

Per questo motivo, fino all’arrivo di rinforzi, tutti i disastri del Napoli saranno targati Ancelotti.