Al Napoli manca un punto per centrare l’unico obiettivo rimasto in campionato

E’ dal giorno della vittoria della Coppa Italia, 17 giugno, che il Napoli non ha obiettivi in campionato. Nessuno ha mai creduto davvero che potesse essere possibile recuperare 12 punti (all’epoca) all’Atalanta. Non c’è nulla di peggio che giocare in queste condizioni. Si rischiano figuracce. Diciamo che da questo punto di vista Gattuso resta una garanzia. Lui non ci sta mai a perdere, con lui certe amnesie non sono ammesse.

Al Napoli manca un punto per centrare l’ultimo ed unico obiettivo rimasto: l’ottavo posto in campionato. Le prime otto sono ammesse di fatti agli ottavi di finale di Coppa Italia. In attesa di capire come sarà la prossima stagione, evitare un paio di appuntamenti infrasettimanali non è male. Per il resto nulla da chiedere, in Italia, a questa stagione, resa positiva dalla vittoria della Coppa Italia.

MA la stagione non finisce il 2 agosto, con Napoli-Lazio. Perché c’è un appuntamento a Barcellona sabato 8 agosto che non è male. Anche se con la data più o meno ci siamo, stavolta non si tratta del trofeo Gamper. In palio c’è il quarto di finale di Champions. E’ chiaro che i giocatori pensano a quella data. E’ chiaro che ci pensa Gattuso.

Il tecnico azzurro ha detto che i ragazzi saranno pronti per quella sfida. Una sfida ai limiti dell’impossibile, che però potrebbe scrivere una pagina di storia del Napoli, mai arrivati ai quarti nella massima competizione europea. Ringhio sembra aver deciso la formazione per quella sera. Magari ha un piccolo dubbio su chi giocherà tra i pali, ma con Meret o Ospina (ieri straordinario su Lasagna) come cadi cadi bene. Per il resto giocheranno i dieci giocatori di movimento visti in campo ieri sera. Sono quelli che danno più garanzia al tecnico. Al massimo con Demme al posto di Lobotka.

L’allenatore del Napoli non sembra disposto a cambiare in corsa. Non vedremo Maksimovic sulla destra. Non vedremo Fabian più avanzato. Questo è il Napoli, una squadra che dovrà difendersi, Che proverà a rompere il ritmo facendo possesso palla. Quello che sta provano, in maniera ossessiva, in queste partite. Perché non puoi lasciare al Barcellona il 75% del possesso palla.