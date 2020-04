De Luca dinanzi al compito più difficile: adesso deve “fare”, non più solo “vietare di fare”

De Luca adesso deve mostrare di avere coraggio. Sin qui è stato perfetto. Mentre molti suoi colleghi governatori tergiversavano, lui ha chiuso tutto. Magari usando anche parole fuori luogo, come quando ha parlato di carabinieri con lancia-fiamme per impedire le feste di laurea. I risultati sta a dire che ha fatto benissimo. Adesso però non basa più chiudere tutto.

Bisogna rimettere in corsa il treno dell’economia. Poco alla volta, con mosse ponderate. Tenendo presente quelle che sono le caratteristiche della Campania. Sin qui la priorità è stata l’emergenza sanitaria. Ma non si può vivere sempre in emergenza. Già la situazione si presenta complicatissima. La Campania è una regione che vive soprattutto di turismo. Si è persa già mezza stagione, il rischio di perdere anche l’alta metà è elevatissimo. Sempre tenendo presente che la salute è la prima cosa.

Per De Luca il difficile viene adesso

Adesso viene il difficile. Sin qui è stato giusto andare avanti con divieti. Dire quello che non si può fare è semplice. Soprattutto quando si tratta di divieti netti, facili da comprendere. Diciamo la verità: la gente ha obbedito anche perché molto spaventata. Diverso dire che che si può fare o non fare. E’ di tutta evidenza che non si potrà andare avanti così in eterno. Ne’ si può pensare di aspettare il vaccino. Si tratta di mese, magari un anno. Ammesso e non concesso che lo si trovi davvero. L’economia va rimessa in moto da subito, evitando errori.

Viene in mente come prima cosa, la più banale: pizzerie chiuse, ma almeno si permetta il servizio da asporto. Con tutte le cautele del caso. Ma cominciamo a riaprire le pizzerie. Così come è logico riaprire il commercio. Con tutte le limitazioni del caso. E serviranno strategie precise per riavviare l’economia. La stagione turistica è andata. Quanto meno per quelli che lavorano soprattutto con l’estero. Dopo la stagione, sacrosanta, dei divieti, adesso deve arrivare quella del lavoro. Qui si parrà della nobilitade di De Luca. Sin qui perfetto.