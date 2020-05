Altro che “eccellenza”: ecco dove finiscono i soldi della sanità Lombarda

Il Covid19 ha fatto una strage. Ma anche dal disastro si possono trarre insegnamenti. Abbiamo capito che a Napoli siamo molto più disciplinati che altrove. Che abbiamo eccellenze anche in campo medico. Di converso siamo venuti a sapere che altrove non è tutto oro ciò che luccica. La mitica sanità lombarda, di cui nessuno nega alcune eccellenze, ha le sue magagne. Non tutto funziona. Alcune cose non funzionano per nulla. Anche perché, tutto il mondo è Paese, certe pratiche sono molto diffuse anche da quelle parti.

A leggere un’inchiesta dell’Espresso a firma Fabrizio Gatti si capiscono tante cose. Si capisce ad esempio perchéquando è scoppiata la pandemia, la Lombardia non aveva sufficienti scorte sanitarie. Una delibera della giunta regionale aveva aumentato gli incentivi economici ai manager affinché tagliassero le scorte negli ospedali. Per questo motivo all’inizio non si è riusciti ad avviare uno screening di massa come in Veneto: le risorse erano state destinate ad altro. Agli stipendi dei manager.

Per esser più precisi, il riferimento è alla della delibera numero XI/1681, votata il 27 maggio 2019 su proposta di Gallera da tutta la giunta (tutta!). Delibera indicava ai manager sanitari gli obiettivi di “tenere sotto controllo le richieste di ordinativi da parte dei laboratori”. Ossia tagliare centinaia di migliaia di euro ai laboratori degli ospedali di Lodi, Brescia, Milano. Quelli che poi si sarebbero ritrovati qualche mese dopo in guerra con le “scarpe di cartone”. In cambio di questo? Incentivi economici. Perché giustamente andavano premiati.