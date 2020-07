Champions – Il Napoli troverà un Barcellona fresco ed… allenato

Il Barcellona ha chiuso ieri il suo campionato. Adesso fa tre settimane di tempo per preparare la sfida col Napoli. Il Napoli invece giocherà altre 4 partite di qui all’8 agosto. In pratica non si potrà mai allenare, se non nell’ultima settimana. Sarà un lungo susseguirsi di rifinitura, partita, scarico post partita. Al massimo un giorno di riposo di tanto in tanto, come oggi ad esempio.

Per amor di Dio, si tratta di 4 amichevoli o poco più. Contro Parma e Inter in trasferta, Sassuolo e Lazio in casa. Non solo il Napoli non ha stimoli di classifica, ma gli avversari non stanno messi meglio. La domanda è lecita: alla sfida di Barcellona ci arriva meglio il Napoli, che bene o male gioca in campionato. O ci arriverà meglio il Barça che potrà allenarsi?

Bella domanda, per entrambe le circostanze ci sono pro e contro. A naso è preferibile la condizione dei catalani. Che possono staccare la spina ed evitare trasferte dispendiose. Magari potrebbe farlo anche Gattuso. Ad esempio evitando ad una decina di giocatori mercoledì il blitz a Parma. In modo da fare una settimana di allenamenti tranquilli. Scelta per altro impossibile. Perché bene o male in campo o in panchina devono andare almeno una ventina di giocatori. E considerando che la squadra Primavera (che nel Napoli è pessima) è ferma da mesi, non è possibile nulla di tutto questo.

Bisogna limitarsi al turnover, che però pregiudica a prescindere gli allenamenti. La Champions League di quest’anno è quanto mai falsata. La Juve si troverà a giocare una gara col Lione che non gioca da mesi. Stessa cosa, ai quarti, per l’Atalanta con il Paris Saint Germain.

La condizione migliore in questo senso sembra essere quella del Bayern. Ha finito da tempo il suo campionato. Ma prima dei quarti avrà lo scontro con Chelsea, battuto 3-0 all’andata a Londra, per recuperare ritmo.