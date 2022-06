Napoli attratto da Correa? Cifre e dettagli

C’è apprensione in casa SSC Napoli, soprattutto tra i tifosi azzurri, i quali sono curiosi e impazienti di sapere quale sarà il futuro di molti calciatori, da Fabian Ruiz a Kalidou Koulibaly. Anche se la questione più delicata è quella in merito al folletto belga Dires Mertens.

La storia è nota a tutti, ma nell’ultimissima ora è stata resa pubblica un’indiscrezione in merito ad un giocatore che potrebbe essere vicino al Napoli.

Il ragazzo in questione è Joaquin Correa. Il ventisettenne argentino è attualmente un calciatore dell’Inter, ma potrebbe essere la figura ‘perfetta’ per sostituire Mertens, qualora quest’ultimo non dovesse rinnovare con il Napoli.

Il ragazzo, è necessario ricordare, che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025.

Ma ad ogni modo a diffondere la notizia è stato il quotidiano il Mattino il quale ha scritto: “Il nodo principale è chiaramente quello economico. Perché il giocatore accetterebbe volentieri la destinazione napoletana. Il prezzo, però, è di circa 30 milioni, ovvero quelli che l’Inter ha speso da qualche settimana per il riscatto del giocatore dalla Lazio“

Si vocifera che le cifre per l’ipotetico acquisto del cartellino di Corre si aggiri intorno ai 25mln di euro da aggiungersi ai 3 mln che andrebbero al giocatore. Ovviamente il Napoli dovrebbe mettersi in contatto con l’Inter affinché i due club possano trovare la formula migliore che possa andare incontro alle due parti.

Tuttavia con in po’ di egoismo calcistico la speranza è che il folletto belga possa rimanere nella sua amata Napopli trovando un punto d’incontro con il club di Aurelio De Laurentiis.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati