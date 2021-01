MILIK oggetto del desiderio del mercato invernale

Come ogni inizio di anno solare il mese di gennaio rappresenta il momento per le squadre di calcio nel provare a rimediare o modificare l’ andamento del torneo.

Mario Mauri tra i più attivi e presenti procuratori del mercato in esclusiva per il nostro sito da addetto ai lavori dell’Officina Soccer agenzia che si occupa di trattative di giocatori italiani e stranieri verso soprattutto il campionato colombiano, spiega quali potrebbero essere i principali o il rincipale colpo di mercato del mese in corso.

Signor Mauri da attento osservatore di mercato nonchè addetto ai lavori in casa Napoli ad esempio come vede l’operazione Milik che già la scorsa estate era destinato altrove?

“Ritengo che il giocatore sia destinato in Francia direzione Marsiglia con cui credo ci sia da tempo un dialogo che dovrebbe trasformarsi in cessione in prestito con diritto di riscatto da parte della compagine francese”risponde il procuratore . tale formula è quella più usata comunemente soprattutto nel cosiddetto mercato di riparazione – continua Mauri il quale spiega che il Covid 19 tra soste e contrazione incassi causa pubblico assente ed altro prevede l’impossibilità da parte delle squadra di rango internazionale di non poter spendere molto.

“Ritiene dunque che tra pandemia ed altro i campionati in genere tra squadra con rose ridotte causa positività e o sospensioni degli stessi il calcio come gli altri sport di squadra abbiano subìto danni sotto il profilo economico?

“Inevitabilmente la crisi che ne consegue ha coinvolto tutti i club e per il momento finchè nn si ritornerà alla normalità sarà molto difficile assistere a grossi colpi di mercato se non a prestiti con la formula ora maggiormente usata.

Come mai il polacco Milik la scorsa estate non è stato poi venduto alla Roma con il bosniaco Dzeko destinato alla Juventus?

“Evidentemente non si sono incrociati i giusti tasselli”risponde l’agente di mercato, a volte basta non trovare l accordo di qualsiasi genere che rende impossibile il prosieguo della trattativa ed ognuno ritorna sui suoi passi, stavolta credo che l’attaccante azzurro che merita un palcoscenico internazionale abbia davvero ottime possibilità che la trattativa tra Calcio Napoli e Marsiglia giunga ad una conclusione concreta con la formula del prestito e diritto di riscatto da parte del club transalpino”

Per restare in argomento mercato squadre campane professionistiche che movimenti vede in casa Benevento e Salernitana’?

“Anche qui non vedo grossi movimenti se non qualche scambio minore per permettere a qualcuno di loro di poter usufruire di un maggior minutaggio cosi come nel caso della Salernitana vedo qualche trattativa interna con la Lazio con cui come è noto condivide la stessa proprietà”.

Ringraziando Mario Mauri per la sua disponibilità e gentilezza emerge un idea comune che il calcio milionario da inizio pandemia ha perso non solo economicamente ma anche come immagine e suspense durante le trattative di mercato e la strada in fondo al tunnel è ancora lontana.

Stefano Marino