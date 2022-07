La Premier punta Piotr

Entra a gamba tesa il West Ham sulla serie A.

Dopo il cambio di proprietà, la società londinese, vuole fare le cose in grande con investimenti importanti soprattutto sul campionato italiano.

Ufficializzato Scamacca per 36 milioni di euro, più 6 di bonus, contratto di 5 anni al calciatore con ingaggio da 3 milioni di euro l’anno.

Focus su Piotr Zielinski

Gli inglesi puntano ora decisi su Piotr Zielinski, sempre 36 i milioni di euro previsti per il cartellino, a cui si potrebbero aggiungere eventuali bonus.

Il giocatore accetterebbe solo di fronte ad un ingaggio pari a 5,5 milioni di euro l’anno.

Il rapporto con Spalletti è andato via via scemando, soprattutto nella seconda parte di stagione.

In più il tecnico non lo vedrebbe bene nel 4-3-3 a cui vuole affidarsi nella prossima stagione. Inoltre c’è da dire che l’operazione è strettamente legata al futuro di Fabian Ruiz.

Qualora lo spagnolo non rinnovasse, il Napoli dovrebbe cederlo in questa sessione di mercato per non perderlo poi a parametro zero l’anno prossimo.

Consequenzialmente non ci si potrebbe privare di due pezzi da novanta in un colpo solo, oltre agli altri già andati.

Sull’asse Londra, Sassuolo e Napoli spira un forte vento. Dopo aver incassato tanto con Scamacca, i romagnoli potrebbero abbassare le pretese sul vero obiettivo azzurro, neanche troppo velato.

Giacomo Raspadori è in uscita, avrebbe già accettato l’offerta del Napoli, da oltre 2 milioni di euro netti l’anno. Ricordiamo che oggi ne guadagna 700mila ciò significa che ritenterebbe perfettamente nei parametri imposti dalla società.

Si potrebbe chiudere sui 25 milioni di euro come spesa per il cartellino, ma questa sembrerebbe essere anche un’apertura verso la cessazione di Piotr.

Il quartier generale di Dimaro

Nel frattempo tutta la dirigenza partenopea, compreso l’avvocato Chiavelli, è presente in quel di Dimaro dov’è stato stabilito un vero e proprio quartier generale.

Da una parte è stato sottoscritto il contratto con Kim, dall’altro tutto lascia presumere la conclusione di altre trattative.

L’acquisto di un altro portiere è in dirittura d’arrivo, Simeone è stato blindato in attesa di cedere Petagna e non finisce qui.

Mentre la squadra si prepara per la prima amichevole di un certo livello, Giuntoli e company lavorano alacremente per proseguire nella rifondazione Napoli, ormai avviata.

Probabilmente della vecchia guardia ne rimarranno veramente pochi.

La fascia di Capitano passata a Di Lorenzo e non a Zielinski, come molti auspicavano se non altro per un rispetto di anzianità, è il primo segnale che il centrocampista si sta avviando verso un ‘altra avventura.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati