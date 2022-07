Koulibaly è l’uomo con il quale la Juve vuole ripartire

La Juventus di Massimiliano Allegri sta diventando sempre più pressante nei confronti di Kalidou Koulibaly.

Il trentunenne senegalese incarna la figura perfetta per ricostruire la difesa bianconera qualora DeLigt dovesse dire addio al club.

Tuttavia, sebbene la squadra di Piemontese sia fortemente interessata all’azzurro, c’è uno scoglio insormontabile da dover superare.

Si chiama Aurelio De Laurentiis.

Infatti il Patorn Azzurro, per il “Muro” del Napoli ha richiesto 40 milioni di euro. Una cifra esosa che però è degna del lavoro e delle prestazioni si Kalidou. Tuttavia non è questa la principale motivazione. Il difficile sarà convincere il giocatore in primis, il quale ha sempre dichiarato di non poter e voler andare nella squadra da sempre “nemica” del Napoli.

Inoltre bisogna considerare anche il “vincolo” della cessione di DeLigt.

Queste sono solo alcune delle motivazioni per il quale nell’edizione odierna del quotidiano “La Stampa” nella sezione dedicata al calciomercato, l’ipotesi dell’arrivo di Kalidou nella squadra di Allegri è considerata quasi impossibile.

Nel frattempo la Juve ha fissato il prezzo per la cessione dell’olandese DeLight che ammonta a 100mln chash. Solo vendendolo infatti potrebbe riuscire a contrattare per Kalidou.

